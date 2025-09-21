Le fils d’Hakeem Olajuwon a choisi l’université de Stanford

Pendant que le paternel continue de distiller ses précieux conseils aux meilleurs intérieurs du monde, comme il l'a fait avec Victor Wembanyama cet été, la relève s'apprête à pointer le bout de son nez ! Fils du légendaire Hakeem Olajuwon, Aziz avait ainsi réduit son choix entre quatre facs pour son entrée à l'université (Stanford, Cincinnati, Vanderbilt, et Houston), et c'est l'alma mater… de Maxime Raynaud, Stanford, qui a eu le dernier mot !

Ailier de 2m01, Aziz Olajuwon entend bien tracer sa propre route. International canadien, il a donc décliné l'offre des Cougars de Houston, là où son père a écrit le début de sa légende, de 1981 à 1984. Son choix a été motivé par le côté humain qu'il a trouvé à Stanford, dans le projet mené par l'entraîneur Kyle Smith depuis mars 2024.

« J'ai choisi Stanford parce que le staff technique m'a clairement fait comprendre qu'il s'intéressait à moi non seulement en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne, ce qui a beaucoup compté dans ma décision », a-t-il déclaré à ESPN. « Coach Smith et le staff sont des personnes qui s'investissent vraiment dans leurs joueurs, sur le terrain et en dehors. Leur passion, leur leadership et leur capacité à créer des liens avec les équipes m'ont beaucoup impressionné ».

Classé à la 40e place du Top 100 ESPN pour la classe 2026, Aziz Olajuwon s'est notamment distingué ces derniers mois lors du circuit Nike EYBL et au Nike Peach Jam en juillet notamment où il a tourné à 42% de réussite à 3-points, dont un match avec six paniers inscrits derrière l'arc et 25 points. Dans un tout autre registre que son père, donc !