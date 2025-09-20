DeMarcus Cousins retourne en Mongolie

Taïwan, Dubaï, Porto-Rico… DeMarcus Cousins est devenu un vrai globetrotteur du basket, et il vient d'annoncer son retour chez les Selenge Bodons, une équipe de basket qui évolue dans le championnat de Mongolie !

Il s'était déjà engagé avec le club en janvier dernier, sans pour autant finir la saison avec l'équipe.

« Je suis ravi d'annoncer mon retour chez les Bodons » écrit-il ainsi sur son compte Facebook. « J'ai hâte de retourner en Mongolie pour terminer ce que nous avons commencé et tenter de remporter le championnat ! »

À 35 ans, le 5e choix de la Draft 2010 continue donc son tour du monde des terrains de basket. Récemment, il s'était fait remarquer à Porto-Rico, où il s'était chauffé avec des spectateurs… avant d'être suspendu pour la saison.

Le prolongement d'une carrière très mouvementée pour le quadruple All‑Star, plombé par les blessures et un caractère volcanique. Toutefois, la venue de DeMarcus Cousins chez les Selenge Bodons ne tient pas du simple coup médiatique. Le club, fondé récemment, n’a encore jamais remporté le titre, et son propriétaire, Naranbaatar Lunden, avait promis de ramener un joueur de calibre NBA pour booster les ambitions de l’équipe.

Objectif ? Remporter le titre, mais aussi élever le niveau de la ligue mongole et inspirer les jeunes joueurs.