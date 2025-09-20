Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Malgré son entorse du genou, Breanna Stewart a tout donné avec le Liberty

Publié le 20/09/2025 à 9:18 Twitter Facebook

WNBA – Avec 30 points et 9 rebonds face à Phoenix, Breanna Stewart s’est donné corps et âme pour éviter l’élimination à son équipe, mais cela n’a pas suffi pour le Liberty.

Breanna StewartBlessée au genou lors du Game 1 entre le Liberty et le Mercury, Breanna Stewart a été amoindrie lors des deux rencontres suivantes et pourtant cela ne l’a pas empêché de réaliser une très bonne prestation lors de cette ultime confrontation face à Phoenix. L’intérieure, qui jouait malgré une entorse du genou, a ainsi terminé avec 30 points dont 14 dans le dernier acte, mais le Liberty a fini par s’incliner 79-73.

« J’avais dit à tout le monde que je m’en fichais de savoir comment je me sentais puisque dans tous les cas j’allais jouer » raconte Breanna Stewart. « Il s'agissait de savoir comment nous allions jouer, pas comment j'allais. »

Justement, sur le plan du jeu, New York a totalement déjoué lors du quatrième quart-temps. Au cours de ce dernier acte, Breanna Stewart a inscrit l’intégralité des points de son équipe pendant que ses coéquipières ont affiché un 0/8 au tir au moment où cela comptait le plus.

« Cela décrit le genre de joueuse qu’elle est » explique sa coéquipière Leonie Fiebich. « Elle n’abandonne jamais. Elle peut mettre n’importe quelle équipe sur son dos. Elle a toute notre confiance et elle a fait tout ce qu’elle a pu. »

Une élimination douloureuse

Le Liberty est éliminé dès le premier tour alors que les joueuses de Sandy Brondello visaient le « back-to-back » en début de saison. Or, au terme d’une saison régulière marquée par une avalanche de blessures, New York a dû se contenter de la cinquième place du classement pour défier le Mercury au premier tour.

Une équipe de Phoenix portée par Alyssa Thomas, autrice de son dixième triple-double de la saison avec 20 points, 11 rebonds et 11 passes décisives et le premier en playoffs depuis Sheryl Swoopes en 2005.

« Une seule équipe est heureuse à la fin de la saison et cette année, ce ne sera pas nous. Ça fait mal » développe Breanna Stewart. « Je pense que ça va faire mal pendant plusieurs semaines encore. »

Cette prestation de Breanna Stewart pourrait bien être sa dernière sous les couleurs du Liberty. Son contrat a pris fin avec cette élimination face à Phoenix et si la triple championne WNBA a déjà assuré qu’elle reviendrait jouer à New York, reste à savoir si cela sera le cas au terme de la prochaine « free agency ». Un marché des « free agents » qui s’annonce historique avec plus de 100 joueuses sur le marché qui espèrent profiter de la prochaine convention collective (toujours en négociations actuellement) pour toucher un salaire plus important.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes