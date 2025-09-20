Malgré son entorse du genou, Breanna Stewart a tout donné avec le Liberty

Blessée au genou lors du Game 1 entre le Liberty et le Mercury, Breanna Stewart a été amoindrie lors des deux rencontres suivantes et pourtant cela ne l’a pas empêché de réaliser une très bonne prestation lors de cette ultime confrontation face à Phoenix. L’intérieure, qui jouait malgré une entorse du genou, a ainsi terminé avec 30 points dont 14 dans le dernier acte, mais le Liberty a fini par s’incliner 79-73.

« J’avais dit à tout le monde que je m’en fichais de savoir comment je me sentais puisque dans tous les cas j’allais jouer » raconte Breanna Stewart. « Il s'agissait de savoir comment nous allions jouer, pas comment j'allais. »

Justement, sur le plan du jeu, New York a totalement déjoué lors du quatrième quart-temps. Au cours de ce dernier acte, Breanna Stewart a inscrit l’intégralité des points de son équipe pendant que ses coéquipières ont affiché un 0/8 au tir au moment où cela comptait le plus.

« Cela décrit le genre de joueuse qu’elle est » explique sa coéquipière Leonie Fiebich. « Elle n’abandonne jamais. Elle peut mettre n’importe quelle équipe sur son dos. Elle a toute notre confiance et elle a fait tout ce qu’elle a pu. »

Une élimination douloureuse

Le Liberty est éliminé dès le premier tour alors que les joueuses de Sandy Brondello visaient le « back-to-back » en début de saison. Or, au terme d’une saison régulière marquée par une avalanche de blessures, New York a dû se contenter de la cinquième place du classement pour défier le Mercury au premier tour.

Une équipe de Phoenix portée par Alyssa Thomas, autrice de son dixième triple-double de la saison avec 20 points, 11 rebonds et 11 passes décisives et le premier en playoffs depuis Sheryl Swoopes en 2005.

« Une seule équipe est heureuse à la fin de la saison et cette année, ce ne sera pas nous. Ça fait mal » développe Breanna Stewart. « Je pense que ça va faire mal pendant plusieurs semaines encore. »

Cette prestation de Breanna Stewart pourrait bien être sa dernière sous les couleurs du Liberty. Son contrat a pris fin avec cette élimination face à Phoenix et si la triple championne WNBA a déjà assuré qu’elle reviendrait jouer à New York, reste à savoir si cela sera le cas au terme de la prochaine « free agency ». Un marché des « free agents » qui s’annonce historique avec plus de 100 joueuses sur le marché qui espèrent profiter de la prochaine convention collective (toujours en négociations actuellement) pour toucher un salaire plus important.