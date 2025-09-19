Cooper Flagg veut s’appuyer sur l’expérience de Dirk Nowitzki

À quelques semaines de ses débuts NBA avec Dallas, Cooper Flagg a peut-être trouvé son mentor à Dallas : Dirk Nowitzki. Son entraîneur personnel, Matt MacKenzie, raconte comment ce lien a commencé à se construire cet été.

Opéré des dents de sagesse juste avant l’événement caritatif organisé par Dirk Nowitzki, le premier choix de la dernière Draft a tout de même tenu à y participer.

« Il a une énorme admiration pour Dirk et sa carrière, et il voulait s’assurer de pouvoir faire une apparition, même brève », assure Matt MacKenzie. « Il était juste assez remis pour passer du temps avec Dirk et ses proches. »

Pour le coach personnel, ce moment a été bien plus qu’une simple photo. « Chaque fois qu’il a l’occasion de passer du temps avec une légende comme Dirk, c’est incroyablement précieux. Cooper peut s’appuyer sur lui comme mentor », insiste Matt MacKenzie. « Dirk lui a fait savoir qu’il serait toujours là pour l’encourager, le soutenir et, si besoin, passer du temps sur le terrain avec lui pour lui transmettre de petits détails. »

Dirk Nowitzki a ainsi bâti sa carrière sur le travail technique : l'équilibre, la façon de créer de l'espace pour générer un tir, un travail au niveau des pieds impeccable. « Cooper est un vrai passionné, un dingue de basket. Il peut énormément bénéficier des conseils de Dirk sur l’équilibre, le travail des pieds, la posture et la façon d’utiliser son corps pour créer de l’espace », souligne encore le coach de l'ancien ailier de Duke.

Au-delà de la technique, Dirk Nowitzki incarne la réussite et la longévité dans la ville où Cooper Flagg débute. « Avec son expérience à Dallas, Dirk peut l’aider à naviguer dans l’organisation, la ville et le monde pro », conclut Matt MacKenzie. « Avoir quelqu’un comme lui dans son entourage signifie beaucoup pour Cooper. »