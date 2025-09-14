Dirk Nowitzki emballé par Cooper Flagg et l’effectif des Mavericks

Le tournoi de charité « Foundation Tennis Classic Event » organisé par Dirk Nowitzki se tient chaque année en compagnie d'invités de marque. Par le passé, Steve Nash, Andy Roddick, Luka Doncic ou encore Ben Stiller sont déjà venus pour amuser la galerie. Cette année, c'est surtout le passage du numéro 1 de la dernière Draft, Cooper Flagg, qui a fait parler. L'ancien prodige de Duke est venu en spectateur, pour soutenir l'initiative du meilleur joueur de l'histoire de sa nouvelle franchise et en profiter pour le rencontrer.

Une fois la connexion faite, Dirk Nowitzki s'est à son tour exprimé sur le potentiel de Cooper Flagg. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le « Wunderkid » a été impressionné par ce qu'il a vu jusqu'à présent.

« Oui, l'engouement est réel. Je ne suis pas un grand fan de sport universitaire en général, qu'il s'agisse de basket ou autre, mais bien sûr, j'ai suivi la saison de Cooper Flagg. Honnêtement, je pense qu'il n'a pas de limite. D'après ce que j'ai vu, il domine déjà le jeu à seulement 18 ans. Il est athlétique, talentueux, et j'ai entendu dire qu'il avait une éthique de travail exceptionnelle », a-t-il déclaré. « D'après tout ce que j'ai vu et entendu, c'est un vrai talent, et les Mavs sont évidemment très enthousiastes à l'idée de le voir évoluer au cours des prochaines années. Il est capable de scorer de multiples façons, de défendre sur plusieurs postes et il est déjà très polyvalent à un très jeune âge, ce qui est rare. J'ai hâte de voir comment il va s'adapter à la NBA pour son année rookie ».

Après un exercice 2024/25 éprouvant pour les fans, qui ont dû digérer le départ de Luka Doncic puis les blessures des leaders Kyrie Irving et Anthony Davis, l'arrivée de Cooper Flagg a en quelque sorte permis de tourner la page et de se projeter vers de nouvelles ambitions. Le roster de Dallas a en effet de quoi faire quelque chose d'intéressant cette année, même s'il ne faudra pas oublier un détail important, comme l'a rappelé Dirk Nowitzki : la santé !

« Je trouve qu'ils ont un effectif bien rempli. Pour moi, tout dépendra de leur état de santé. Quand Kyrie Irving va-t-il revenir ? Sera-t-il à 100% de ses capacités à son retour ? AD va-t-il rester en bonne santé ? Dereck Lively II a aussi manqué par séquences ces dernières années. Mais s'ils restent en bonne santé, je pense que c'est une équipe très solide. Ils ont au moins deux joueurs par poste, ils peuvent jouer de plusieurs façons grâce à la polyvalence de Cooper Flagg sur l'aile. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Le secteur intérieur est aussi vraiment solide. Ils devraient être bons en défense grâce à leur taille et à leurs qualités athlétiques. Pour moi, tout est une question de santé. S'ils sont en bonne santé, ils pourraient se retrouver à la lutte à l'Ouest, même si on sait à quel point cette conférence est difficile. S'ils sont en bonne santé déjà, ce sera une excellente saison pour eux. »