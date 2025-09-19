Ricky Rubio pour un âge minimum afin de devenir professionnel

Difficile de trouver mieux placé que Ricky Rubio pour donner son avis sur les joueurs devenant professionnels à un âge où d'autres terminent à peine le collège. L'ancien meneur NBA, qui évoluera la saison prochaine avec son club formateur de la Joventut Badalone, s'est exprimé sur le sujet lors d'une interview donnée à la chaîne Twitch Jijantes FC. Et le MVP de la Coupe du monde 2019 ne souhaite pas que son histoire soit prise comme exemple.

« Cela ressemble presque à de l'exploitation » a-t-il lâché, alors que son record de précocité en Espagne (14 ans et 11 mois) pourrait être battu par Mohamed Dabone, 13 ans, intégré au groupe du FC Barcelone. « Si vous avez les qualités nécessaires à 13 ans, vous serez probablement capable de jouer à 16, 17 ou 18 ans aussi. »

Choisir un âge en fonction d'études de cas

Ricky Rubio, aujourd'hui âgé de 34 ans, souhaiterait voir une réglementation être mise en place pour éviter que des joueurs trop jeunes ne soient envoyés dans le grand bain aussi tôt.

En juillet dernier, l'ancien joueur des Wolves avait évoqué ses difficultés en termes de santé mentale, qui l'avaient conduit à prendre du recul sur le basket. Il y évoquait déjà sa prise de recul sur son parcours et la quête de sens de voir le gamin qu'il était plongé dans la vie d'un adulte, qui plus est scruté de toutes parts pour son grand talent.

« Personne n'est préparé à ça » estimait-il. « Je veux avoir l'impression de tout contrôler, et ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'à 14 ans, quand j'ai commencé, j'ai dû suivre un scénario. Pour qui est-ce que j'écris ça ? »

« Il devrait y avoir des professionnels, qui ont déjà vécu cela, qui pourraient voir à quel moment on peut commencer à jouer en pro » propose-t-il. « Il y aura toujours des débats : ‘Ce gars est mature à 16 ans, et un autre à 18 ans'. C'est vrai, mais un règlement devrait être établi, sur la base d'études faites avec des gens qui comprennent cette problématique un peu mieux. »

Des épisodes dépressifs

Ricky Rubio a traversé durant sa carrière des épisodes dépressifs, jusqu'à songer une nuit mettre fin à ses jours, avait-il expliqué. Parmi les raisons de ces périodes sombres, son temps accaparé par le jeu plutôt que la vie en dehors, de sa mère souffrant d'un cancer à des milliers de kilomètres de chez lui, à l'éloignement d'avec son fils peu de temps après sa naissance pour reprendre le quotidien d'un joueur NBA. Le cinquième choix de la Draft 2009 espère désormais qu'une norme sera mise en place pour laisser le temps aux jeunes espoirs prometteurs de grandir et se construire humainement à l'abri du monde professionnel durant leur adolescence.

« Vous ne pouvez pas conduire à 16 ans » image-t-il. « Certains ados de 16 ans seraient plus capables de conduire une voiture qu'un autre de 18 ans, mais ils ne s'en plaignent pas parce que c'est la loi. Je pense que débuter dans un équipe professionnelle, où vous entrez dans un monde très dangereux parce qu'il vous ouvre à tellement de choses, devrait être réglementé. »

Aux Etats-Unis, l'âge pour pouvoir être drafté est régulièrement sujet à discussions. En 2022, Eli Ellis avait été recruté par le programme Overtime Elite à seulement 15 ans. Il a depuis fréquemment évoqué le sujet de la santé mentale, alors qu'il s'apprête à débuter en NCAA, avec les South Carolina Gamecocks, à l'âge de 20 ans.