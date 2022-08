A seulement 15 ans, Eli Ellis signe en Overtime Elite

À seulement 15 ans, et alors qu’il n’était qu’un « freshman » (première année) au lycée la saison dernière, Eli Ellis change de voie : le meneur, un des meilleurs joueurs de la promotion lycéenne de 2025 (il débutera sa première saison universitaire à la rentrée 2025), a en effet signé avec l’Overtime Elite.

A priori, il s’agit d’un contrat signé uniquement pour la saison prochaine, et on imagine qu’il prolongera, ou pas, l’expérience en fonction de son ressenti à l’issue de la saison 2022/23. Ce qui est certain, c’est que le natif de la Caroline du Nord ne touchera aucun salaire, de manière à conserver son éligibilité en NCAA, et donc son éligibilité aux contrats de sponsoring possibles avec le NIL. Dans le cas contraire, il ne serait plus éligible.

Comme n’importe quel autre lycéen, il suivra des cours tout au long de l’année puisqu’il a en fait choisi l’option « scolarship » (l’autre option, « salary », permettant d’être rémunéré), lui offrant ainsi la possibilité de se préparer pour l’université dans des locaux dernier cri, semblables à ceux des gros programmes universitaires.

La nouvelle voie royale vers la NCAA ?

« J’ai choisi l’Overtime Elite car je sentais que j’avais besoin d’expérimenter quelques chose de nouveau. » a-t-il déclaré. « Je voulais me lancer un challenge, à devenir un meilleur joueur, tant mentalement que physiquement. Et je voulais aussi avoir la possibilité de m’entrainer dans un environnement professionnel, pour me préparer pour la suite. »

La dernière phrase est symbolique d’une possible nouvelle norme chez les lycéens américains. Comme Ellis, d’autres gros noms du circuit « High School » aux Etats-Unis ont récemment fait le choix de l’Overtime Elite pour se préparer, dans un cadre professionnel, à la NCAA : c’est notamment le cas de l’ailier Naas Cunningham, qui est classé au troisième rang des meilleurs lycéens de la promotion de 2024.

Et il y a fort à parier que d’autres vont suivre, à l’avenir. Après tout, si un contrat en Overtime Elite leur permet de s’entrainer dans des conditions largement plus qualitatives que le « simple » gymnase d’un lycée, tout en conservant la possibilité de rejoindre la NCAA plus tard, pourquoi s’en priver ?