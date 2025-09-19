Les blessures continuent pour les Bleus : Mam Jaiteh et Théo Maledon rejoignent l’infirmerie

« L'été poissard » des Bleus continue. Alors que la campagne de l'Equipe de France a été marquée par les blessures, en amont (Vincent Poirier, Mathias Lessort, Matthew Strazel…) et même pendant la compétition (Alex Sarr, Bilal Coulibaly), les problèmes physiques se poursuivent pour les joueurs de Freddy Fauthoux.

Alors qu'il vient de rejoindre le Real Madrid, et qu'il avait signé un bon premier match de préparation, Théo Maledon s'est blessé à l'adducteur gauche, la durée de son absence n'ayant pas été annoncée.

Sans doute bien plus grave, Mam Jaiteh a de son côté été touché face au CSKA Moscou, lors d'un match amical avec son nouveau club de Dubaï. Les premières informations parlent d'un problème au tendon d'Achille. S'il s'agit bien d'une rupture, le pivot des Bleus va donc devoir faire une croix sur l'intégralité de la saison qui vient…

Un énorme coup dur en perspective pour l'ancien joueur de Monaco (30 ans) qui avait fait son travail dans la raquette des Bleus durant l'EuroBasket, alors qu'il était le seul pivot du groupe de Freddy Fauthoux.