Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les blessures continuent pour les Bleus : Mam Jaiteh et Théo Maledon rejoignent l’infirmerie

Publié le 19/09/2025 à 11:07 Twitter Facebook

L'EuroBasket est terminé, mais les blessures continuent de s'enchaîner pour les joueurs de l'Equipe de France. Pour Mam Jaiteh, c'est le tendon d'Achille qui semble touché…

Mam Jaiteh avec la France« L'été poissard » des Bleus continue. Alors que la campagne de l'Equipe de France a été marquée par les blessures, en amont (Vincent Poirier, Mathias Lessort, Matthew Strazel…) et même pendant la compétition (Alex Sarr, Bilal Coulibaly), les problèmes physiques se poursuivent pour les joueurs de Freddy Fauthoux.

Alors qu'il vient de rejoindre le Real Madrid, et qu'il avait signé un bon premier match de préparation, Théo Maledon s'est blessé à l'adducteur gauche, la durée de son absence n'ayant pas été annoncée.

Sans doute bien plus grave, Mam Jaiteh a de son côté été touché face au CSKA Moscou, lors d'un match amical avec son nouveau club de Dubaï. Les premières informations parlent d'un problème au tendon d'Achille. S'il s'agit bien d'une rupture, le pivot des Bleus va donc devoir faire une croix sur l'intégralité de la saison qui vient…

Un énorme coup dur en perspective pour l'ancien joueur de Monaco (30 ans) qui avait fait son travail dans la raquette des Bleus durant l'EuroBasket, alors qu'il était le seul pivot du groupe de Freddy Fauthoux.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes