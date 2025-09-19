Les Sixers dévoilent leur terrain hommage aux années Iverson

On le sait : les Sixers vont rendre hommage cette saison aux années Allen Iverson, puisque cela fera 25 ans que « The Answer » et ses coéquipiers avaient atteint les Finals, perdues (4-1) face aux Lakers.

La franchise de Pennsylvanie va ainsi organiser 14 soirées spéciales, tout au long de la saison. Ça débutera le 8 novembre, face aux Raptors, puis le lendemain, face aux Pistons. Ce sera également le cas le 4 décembre, face aux Warriors, le 24 janvier, face aux Knicks, ou encore le 4 mars, face aux Spurs.

Pour l'occasion, Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey et leurs coéquipiers porteront sans doute un maillot noir, hommage à cette période. Le club a en tout cas officialisé le parquet qui sera utilisé lors de ces soirées spéciales.

Le noir y est ainsi très présent et rappelle effectivement plutôt bien le parquet de l'époque Allen Iverson, même si le bleu a totalement disparu. Tout comme les « ballons comètes », pour faire place à la publicité…