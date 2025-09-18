Pau Gasol comprend Giannis Antetokounmpo : « Jouer pour son pays, c’est difficile à comparer »

« Je pense que de nombreuses personnes écoutent cela et se disent ‘mais c'est la troisième place, pas la première', et tu l'as déjà fait en NBA. » La journaliste d'ESPN, Malika Andrews, pouvait difficilement mieux résumer la perception d'une partie du public – notamment outre-Atlantique – pour la médaille de bronze que Giannis Antetokounmpo a obtenue avec la Grèce lors de l'EuroBasket dimanche dernier.

La star hellène a expliqué que cette troisième place était « le plus grand accomplissement de sa carrière », lui dont le palmarès individuel et collectif en NBA déborde pourtant de récompenses prestigieuses. Un sentiment que comprend et partage Pau Gasol, invité sur le plateau de NBA Today aux côtés de Malika Andrews.

L'ancienne gloire du basket espagnol, à la fois double champion NBA mais aussi champion du monde et triple champion d'Europe avec la Roja, a soutenu Giannis Antetokounmpo, soulignant l'impact qu'avait le fait de porter le maillot de sa sélection durant sa carrière.

« J'aime son émotion, à quel point il aime son pays, la fierté qu'il en tire, le dévouement et l'engagement qu'il a pour son équipe nationale. Vous savez, c'est quelque chose de spécial de jouer pour son pays, de le représenter, son peuple, ses fans, partout où vous allez. Et j'ai toujours été très fier de jouer pour l'Espagne. »

« Quelque chose en plus » en sélection

Bras droit de Kobe Bryant chez les Lakers, Pau Gasol se muait en leader absolu de la sélection espagnole, un des meilleurs joueurs FIBA de la planète. Alors que Giannis Antetokounmpo a répondu à certaines des critiques sur son adaptation au jeu en compétition internationale, l'ancien intérieur ibérique estime que représenter son pays lui conférait un « avantage ».

« Beaucoup de gens disaient que mon jeu là-bas était différent, quand je jouais pour l'Espagne par rapport à la NBA. Je pense qu'il y avait clairement quelque chose en plus. Non pas que je n'aimais pas jouer pour chacune des équipes NBA pour lesquelles j'ai joué, mais jouer pour son pays, c'est juste… C'est difficile à comparer. »

Ses propos font presque parfaitement écho à ceux du « Greek Freak », particulièrement ému d'être monté sur son premier podium avec la Grèce après une décennie à la poursuite d'une médaille.

« Quand je gagne un titre de MVP, ma maman est heureuse, mes frères sont heureux, et mon agent probablement aussi, mais quand je gagne une médaille, 12 millions de personnes sont heureuses » avait alors expliqué la star des Bucks. « Vous inspirez 12 millions de personnes à croire que tout est possible. À chaque fois que je joue pour la Grèce, je retombe amoureux du basket. »

Giannis Antetokounmpo dans le sillon des géants d'Europe

Pau Gasol a partagé une anecdote similaire autour de l'amour du maillot et de son poids symbolique à propos de son rival et ami Tony Parker.

« Ça m'a frappé en 2007. Nous organisions le Championnat d'Europe à Madrid, et Tony est venu me voir avant un grand match qu'ils devaient jouer et il avait déjà gagné, je pense, deux ou trois championnats NBA à ce moment-là » a relaté l'Espagnol. « Et il vient me voir en disant : ‘Pau, j'échangerais un titre NBA pour une médaille ou pour un titre avec mon équipe nationale.' Il l'a finalement obtenu en 2013, et je sais à quel point cela signifie pour lui et sa famille. C'est ce que cela signifie pour beaucoup de joueurs internationaux de jouer pour le pays, et de parvenir à ce succès pour leurs fans. »

Comme Tony Parker, Pau Gasol et autres Dirk Nowitzki, Giannis Antetokounmpo est entré dans cette caste à part de joueurs récompensés en NBA et en équipe nationale. De quoi donner un peu plus de poids encore – si c'était vraiment nécessaire… – à une carrière déjà exceptionnelle.