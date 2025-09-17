Qui succèdera à Sergio Scariolo sur le banc de l’Espagne ?

Alors que Sergio Scariolo a fait ses adieux à la Roja, la Fédération Espagnole de Basketball (FEB) va désormais devoir lui trouver un successeur, alors qu'une nouvelle ère s'ouvre (aussi) de l'autre côté des Pyrénées.

D'après Marca, il y a deux favoris et deux outsiders dans cette course. Les deux favoris sont Pablo Laso et Chus Mateo, tous deux vainqueurs de l'Euroleague avec le Real Madrid. Plus charismatique, le premier tient sans doute la corde, alors qu'il va falloir tenir la barre dans cette période de reconstruction.

Les deux hommes ont en tout cas l'avantage d'être libres de tout contrat, le premier ayant quitté le banc de Baskonia, alors que le deuxième n'a pas été conservé par le Real Madrid à la fin de la saison… afin de permettre l'arrivée de Sergio Scariolo à la tête des « Merengue ».

Les deux outsiders sont Xavi Pascual et Jaime Ponsarnau, l'ancien coach du FC Barcelone et celui de Bilbao représentant des options de repli solides. Réponse sans doute dans les prochains jours…