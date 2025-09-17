Les Wolves ont une priorité absolue : leur nouvelle salle

Même s'il y a eu plusieurs rénovations d'importance, le Target Center de Minneapolis, inauguré en 1990, est la deuxième plus vieille salle de NBA, derrière le mythique Madison Square Garden.

Alors, maintenant qu'ils sont pleinement à la tête des Wolves, Marc Lore et Alex Rodriguez ont fait de la construction d'une nouvelle salle leur priorité. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'ils sont allés chercher Matthew Caldwell, l'ancien président des Florida Panthers, en NHL, afin d'en faire le PDG des Wolves mais aussi du Lynx.

« La construction prend généralement entre deux ans et demi et trois ans. Donc, même si nous étions prêts à commencer la construction aujourd'hui, il faudrait compter au minimum trois ans » explique-t-il au Star Tribune.

Néanmoins, la construction n'est que l'étape finale d'un processus qui peut être semé d'embûches.

« Même si vous parvenez à un accord verbal sur l'emplacement et les aspects économiques, vous devez encore rédiger un accord d'exploitation complet. Les formalités administratives peuvent prendre de six mois à un an. »

En attendant, Matthew Caldwell explique que le Target Center aura un éclairage plus « théâtral » la saison qui arrive, comme au Madison Square Garden, afin d'éclairer davantage le terrain, et moins les tribunes.

Quant à la nouvelle salle, elle arrivera au mieux à l'horizon 2030. Mais on sait que c'est toujours compliqué…

« Il faut obtenir des permis, définir le zonage, faire appel à des architectes, déterminer si nous allons avoir un partenaire de développement ou non. Tout cela peut prendre entre deux et quatre ans. Il faudra probablement compter au moins cinq ans avant l'ouverture, mais c'est une priorité absolue pour nous » assure-t-il en conclusion. « Je tiens toutefois à préciser qu'il s'agira d'une opération de grande envergure. »