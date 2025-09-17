Les Valkyries espèrent pouvoir compter sur leurs fans… à San Jose

Ce mercredi, les Valkyries vont écrire une nouvelle page de leur courte histoire en accueillant leur premier match de playoffs. Toutefois, celui-ci n’aura pas lieu au Chase Center, puisqu'il sera délocalisé au SAP Center de San Jose, situé à un peu plus de 70 kilomètres de San Francisco. Une délocalisation qui s’explique par un conflit de calendrier puisque le Chase Center accueille la Laver Cup (un tournoi de tennis) prévue au même moment.

Malgré ce changement de salle, les coéquipières de Janelle Salaün espèrent pouvoir compter sur leurs fans pour les aider à battre les Lynx et ainsi éviter l'élimination. Cette saison, les supporters de Golden State ont répondu présent puisque les Valkyries ont rempli le Chase Center lors des 22 matchs de saison régulière avec une affluence moyenne de 18 064 personnes, un record WNBA.

« Même si nous jouons à San Jose, cela fait toujours partie de la Baie » rappelle Natalie Nakase. « Nous savons que nos fans vont venir. Pour nous, nous jouons toujours à domicile. »

Presque comme à la maison

Un message également relayé par Kate Martin : « Je pense que le public va être incroyable. Nous jouons quand même à domicile, nous allons jouer comme si nous étions dans le Balhalla (surnom donné à la salle des Valkyries) traditionnel. J’ai vu quelqu’un dire que le Balhalla était avant tout un état d’esprit. J’ai trouvé ça incroyable. »

Pour se sentir comme à la maison, les Valkyries ont emmené leur parquet de San Francisco à San Jose. Le SAP Center accueille traditionnellement des matchs de hockey, et des installations dédiées au basket auraient forcément été nécessaires, mais en transportant son terrain jusqu’à la nouvelle salle, le management de Golden State espère aider les joueuses à prendre rapidement leurs marques pour arracher un potentiel Game 3.

Pour rappel, lors de la première manche, les Valkyries s’étaient lourdement inclinées 72 à 101. Malgré un premier quart-temps réussi, les joueuses de Natalie Nakase n’avaient pas réussi à répondre aux 18 points en sortie de banc de Natisha Hiedeman et espèrent pouvoir trouver des solutions lors du deuxième duel prévu ce mercredi.