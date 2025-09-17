Alex Len et Matt Ryan au camp des Knicks

C'est fait, les Knicks ont enfin bouclé leur effectif pour le « training camp ». Après avoir effectué de multiples essais, puis coupé des joueurs initialement retenus, ils ont finalement porté leur choix sur Alex Len et Matt Ryan pour les 20e et 21e places de l'effectif. C'est le maximum possible.

Passé par les Kings, Alex Len connaît très bien Mike Brown, le successeur de Tom Thibodeau, et il a le potentiel pour décrocher un contrat garanti pour la saison pour jouer les doublures de Mitchell Robinson. Pour sa part, Matt Ryan est un pur shooteur, et il aura de la concurrence dans ce rôle puisque les Knicks ont aussi invité Landry Shamet et Garrison Mathews. La saison passée, Matt Ryan était déjà aux Knicks, via un « two-way contract » et il n'avait joué 68 minutes en 19 matches.

Pour leur faire de la place, les Knicks ont coupé Dink Pate et Bryson Warren, et ils ont aussi bouclé les noms des trois joueurs qui attaqueront la saison avec un « two-way contract ».

Il s'agit de Kevin McCullar, qui possédait déjà ce type de contrat la saison passée, de Trey Jamison III, passé par les Raptors et les Lakers, et enfin Tosan Evbuomwan. Ce dernier était à Brooklyn la saison passée, et il y tournait à 9.5 points, 4.3 rebonds et 2 passes de moyenne.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.