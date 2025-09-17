Le Fever étouffe le Dream pour s’offrir un Game 3

Il y aura une belle à Atlanta jeudi soir ! Corrigées lors du Game 1, les joueuses du Fever ont affiché un visage bien plus conquérant et agressif pour prendre leur revanche dans le Game 2 remporté cette nuit à la maison, sous les yeux de Caitlin Clark, Sophie Cunningham, mais aussi Tyrese Haliburton.

Le leader des Pacers a dû apprécier l'intensité défensive déployée par la formation de Stephanie White pour se montrer à la hauteur de l'événement, tandis que Kelsey Mitchell (19 points, 4 passes décisives), Natasha Howard (12 points, 5 rebonds) et Aliyah Boston (15 points, 5 rebonds) ont su punir le Dream dans les moments importants.

Un vrai match de playoffs

Le premier a eu lieu en milieu de deuxième quart-temps, lorsque Aliyah Boston et Natasha Howard par deux fois ont bonifié l'entame parfaite d'Indiana (30-19). Le Dream a fait illusion jusqu'à la pause suite à un 3-points d'Allisha Gray à une seconde de la mi-temps (35-29), puis lorsque Naz Hillmon a enchaîné deux paniers pour ramener son équipe à -3 (40-37).

Au prix d'un extraordinaire effort défensif, Indiana a cette fois réussi à faire le trou pour de bon, avec un 10-2 conclu par un drive de Kelsey Mitchell avec la faute en prime qui a fait exploser le Gainbridge Fieldhouse (50-39). Atlanta a ensuite été contraint de poser un genou à terre en fin de période suite au 3-points de Lexie Hull au buzzer, se retrouvant alors relégué à 15 longueurs (59-44).

Odyssey Sims à 3-points et Natasha Howard par deux fois ont rapidement sécurisé la victoire, acquise sur le score sans appel de 77-60. Atlanta est prévenu, la bataille promet d'être rude jeudi soir dans le Game 3.