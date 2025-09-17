Des nouvelles de la Nike GT Cut Academy

Le succès de la ligne « Cut » issue de la collection « Nike GT » a donné lieu au lancement d'un modèle « alternatif » à l'occasion de la sortie de la Nike GT Cut 3, il y déjà plus d'un an et demi.

Plus abordable et un poil moins sophistiquée, la Nike GT Cut Academy se distingue avec une tige entre mesh et cuir plus simple, assortie d’une semelle se voulant à la fois confortable, mais aussi réactive aux changements de direction rapides et à tous les types d’appui. La semelle extérieure accentue cet effet d’adhérence, tandis que la semelle intermédiaire œuvre davantage sur le confort, avec une unité Zoom Air placée à l’avant du pied, sous deux épaisseurs de mousse superposées.

Ce septième coloris « White Pink » fait son petit effet avec une tige d'un gris-blanc contrastée par un « Swoosh » ressortant en rose avec des contours en noir. L'inscription « GT Academy » sur la languette apparaît en noir et rose sur fond blanc.

La Nike GT Cut Academy « White Pink » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 100 euros.