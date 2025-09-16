NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Le projet de Tony Parker à Villard-de-Lans retoqué

Publié le 16/09/2025 à 15:34 Twitter Facebook

Tony Parker souhaitait créer un grand complexe immobilier dans la station, mais il a essuyé le refus du préfet coordonnateur du massif des Alpes.

Tony Parker aux JO de Paris 2024Tony Parker va devoir revoir sa copie. Après avoir acheté, via son entreprise « Infinity Nine Mountain », le domaine de Villard-de-Lans, l'ancien joueur des Spurs espérait pouvoir y construire un projet immobilier d'ampleur. Mais ce complexe nommé « Ananda Resort » ne pourra voir le jour dans l'immédiat.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, coordonnateur du massif des Alpes et de sa préservation, a rejeté le dossier de l'ancien basketteur et de ses investisseurs.

Le préfet a notamment considéré que cette « unité touristique nouvelle structurante » (ou UTN) n'était pas appropriée à la station de Villard-de-Lans et à sa voisine de Corrençon-en-Vercors. Les 99 suites et appartements prévus pour attirer une clientèle aisée présentent un « dimensionnement manifestement excessif au regard de l'offre actuelle et de l'équilibre en matière de ressources naturelles » explique la préfecture. La protection de l'environnement, mise en avant par les contestataires du projet, a ainsi eu raison de cette mouture d'Ananda Resort.

Une deuxième version possible

« Les analyses actuellement disponibles ne permettent pas de disposer d'éléments probants, complets et suffisamment consolidés pour évaluer de manière fiable » les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la construction et de l'exploitation du complexe. Sont pointées du doigt « les incertitudes persistantes sur la disponibilité et la gestion de la ressource en eau » et « la sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre ».

Celui-ci devait s'établir sur 17 597 m² précise la préfecture, « dont 8 397 m² » pour la construction des logements. Plusieurs avis négatifs ou demandant des corrections avaient déjà été émis, notamment par la mission régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'autorité environnementale, ou le conseil scientifique du parc naturel du Vercors.

La population locale s'était également manifestée en défaveur du projet, puisque 80 % des participants à une consultation publique effectuée quelques jours plus tôt avaient voté « contre ».

Après avoir vu trop grand, Tony Parker peut toutefois proposer une nouvelle version « remaniée et améliorée » – selon les termes de l'arrêté préfectoral – de son projet, débuté en 2019 et devait coûter 88,5 millions d'euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes