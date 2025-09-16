Le projet de Tony Parker à Villard-de-Lans retoqué

Tony Parker va devoir revoir sa copie. Après avoir acheté, via son entreprise « Infinity Nine Mountain », le domaine de Villard-de-Lans, l'ancien joueur des Spurs espérait pouvoir y construire un projet immobilier d'ampleur. Mais ce complexe nommé « Ananda Resort » ne pourra voir le jour dans l'immédiat.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, coordonnateur du massif des Alpes et de sa préservation, a rejeté le dossier de l'ancien basketteur et de ses investisseurs.

Le préfet a notamment considéré que cette « unité touristique nouvelle structurante » (ou UTN) n'était pas appropriée à la station de Villard-de-Lans et à sa voisine de Corrençon-en-Vercors. Les 99 suites et appartements prévus pour attirer une clientèle aisée présentent un « dimensionnement manifestement excessif au regard de l'offre actuelle et de l'équilibre en matière de ressources naturelles » explique la préfecture. La protection de l'environnement, mise en avant par les contestataires du projet, a ainsi eu raison de cette mouture d'Ananda Resort.

Une deuxième version possible

« Les analyses actuellement disponibles ne permettent pas de disposer d'éléments probants, complets et suffisamment consolidés pour évaluer de manière fiable » les impacts environnementaux, sociaux et économiques de la construction et de l'exploitation du complexe. Sont pointées du doigt « les incertitudes persistantes sur la disponibilité et la gestion de la ressource en eau » et « la sous-estimation des émissions de gaz à effet de serre ».

Celui-ci devait s'établir sur 17 597 m² précise la préfecture, « dont 8 397 m² » pour la construction des logements. Plusieurs avis négatifs ou demandant des corrections avaient déjà été émis, notamment par la mission régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'autorité environnementale, ou le conseil scientifique du parc naturel du Vercors.

La population locale s'était également manifestée en défaveur du projet, puisque 80 % des participants à une consultation publique effectuée quelques jours plus tôt avaient voté « contre ».

Après avoir vu trop grand, Tony Parker peut toutefois proposer une nouvelle version « remaniée et améliorée » – selon les termes de l'arrêté préfectoral – de son projet, débuté en 2019 et devait coûter 88,5 millions d'euros.