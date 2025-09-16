Matchs
NBA hier
Matchs
hier
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Elena Delle Donne, nouvelle manager de l’équipe féminine 3×3 de Team USA

Publié le 16/09/2025 à 9:31 Twitter Facebook

3×3 – L'ancienne star WNBA, Elena Delle Donne, retraitée officiellement depuis quelques mois, va prendre en charge l'équipe 3×3 féminine américaine avec l'objectif des JO 2028 en tête.

Elena Delle Donne, ici en 2023 avant un match des Sixers contre le HeatElena Delle Donne ne sera pas restée trop longtemps loin du basket depuis sa retraite. L'ancienne double MVP de WNBA, retraitée officiellement depuis avril mais qui a joué son dernier match en 2023, va devenir la toute première manager de l'équipe féminine 3×3 de Team USA, a annoncé la fédération américaine.

À 36 ans, elle poursuit sa filiation avec l'équipe nationale américaine, avec laquelle elle avait été championne olympique 2016 et championne du monde 2018 en 5×5. Tout s'est fait très vite pour l'ancienne joueuse de Chicago et Washington, attirée par la discipline après l'avoir notamment suivi de près durant les Jeux Olympiques de Paris.

« Jim Tooley (le patron de USA Basketball) m'a appelé pour me féliciter pour ma retraite et m'a demandé : ‘Hey, qu'est-ce que tu penses du basket 3×3 ?' » a-t-elle raconté dans un article publié par la fédération américaine. « Je l'ai regardé pendant les JO et j'ai adoré ça. »

Invitée pour assister à un camp de développement l'équipe nationale quelques jours plus tard, Elena Delle Donne n'a pas mis longtemps à être convaincue.

« J'ai pu passer du temps avec Jimmer Fredette, qui connaît ce jeu tellement bien pour l'avoir pratiqué et dans son rôle de manager aujourd'hui. J'étais à fond dedans. J'ai parlé à Jim et je lui ai dit : ‘Faisons-le'. »

Retrouver l'or à Los Angeles

Invaincue durant sa carrière sous le maillot de Team USA (29 victoires – 0 défaite), Elena Delle Donne compte mettre à profit son expérience internationale dans ses nouvelles fonctions.

« J'ai tellement appris en faisant partie de l'équipe nationale, en particulier sur comment les équipes sont constituées », a-t-elle expliqué. « Évidemment, ce sont les meilleures joueuses du monde, mais pas seulement les meilleurs talents. Dans chaque équipe dans laquelle j'ai joué, les joueuses ne tiraient jamais la couverture à elles. Peu importe que ce soit du basket 5×5 ou 3×3, vous jouez avec les lettres USA sur la poitrine. C'est quelque chose que je veux amener et utiliser quand je vais bâtir les équipes. »

Elena Delle Donne va désormais plancher sur ses premières compositions, où elle compte miser sur des joueuses avec « de l'intensité, de la dureté » et « de la polyvalence » en piochant notamment parmi des joueuses qui n'ont jusque-là pas encore évolué en 3×3.

Objectif, assembler la meilleure équipe possible en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. « Elle a trois ans devant elle » a évoqué Jim Tooley. « Quand nous arriverons à L.A., elle sera en très bonne position afin d'avoir les joueuses et les entraîneurs pleinement impliqués pour nous aider à décrocher la médaille d'or. »

En 2024, les joueuses de l'équipe 3×3 des États-Unis avaient dû se contenter de la médaille de bronze, après avoir été battues par l'Espagne en demi-finale, le titre revenant à l'Allemagne.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes