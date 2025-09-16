Elena Delle Donne, nouvelle manager de l’équipe féminine 3×3 de Team USA

Elena Delle Donne ne sera pas restée trop longtemps loin du basket depuis sa retraite. L'ancienne double MVP de WNBA, retraitée officiellement depuis avril mais qui a joué son dernier match en 2023, va devenir la toute première manager de l'équipe féminine 3×3 de Team USA, a annoncé la fédération américaine.

À 36 ans, elle poursuit sa filiation avec l'équipe nationale américaine, avec laquelle elle avait été championne olympique 2016 et championne du monde 2018 en 5×5. Tout s'est fait très vite pour l'ancienne joueuse de Chicago et Washington, attirée par la discipline après l'avoir notamment suivi de près durant les Jeux Olympiques de Paris.

« Jim Tooley (le patron de USA Basketball) m'a appelé pour me féliciter pour ma retraite et m'a demandé : ‘Hey, qu'est-ce que tu penses du basket 3×3 ?' » a-t-elle raconté dans un article publié par la fédération américaine. « Je l'ai regardé pendant les JO et j'ai adoré ça. »

Invitée pour assister à un camp de développement l'équipe nationale quelques jours plus tard, Elena Delle Donne n'a pas mis longtemps à être convaincue.

« J'ai pu passer du temps avec Jimmer Fredette, qui connaît ce jeu tellement bien pour l'avoir pratiqué et dans son rôle de manager aujourd'hui. J'étais à fond dedans. J'ai parlé à Jim et je lui ai dit : ‘Faisons-le'. »

Retrouver l'or à Los Angeles

Invaincue durant sa carrière sous le maillot de Team USA (29 victoires – 0 défaite), Elena Delle Donne compte mettre à profit son expérience internationale dans ses nouvelles fonctions.

« J'ai tellement appris en faisant partie de l'équipe nationale, en particulier sur comment les équipes sont constituées », a-t-elle expliqué. « Évidemment, ce sont les meilleures joueuses du monde, mais pas seulement les meilleurs talents. Dans chaque équipe dans laquelle j'ai joué, les joueuses ne tiraient jamais la couverture à elles. Peu importe que ce soit du basket 5×5 ou 3×3, vous jouez avec les lettres USA sur la poitrine. C'est quelque chose que je veux amener et utiliser quand je vais bâtir les équipes. »

Elena Delle Donne va désormais plancher sur ses premières compositions, où elle compte miser sur des joueuses avec « de l'intensité, de la dureté » et « de la polyvalence » en piochant notamment parmi des joueuses qui n'ont jusque-là pas encore évolué en 3×3.

Objectif, assembler la meilleure équipe possible en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. « Elle a trois ans devant elle » a évoqué Jim Tooley. « Quand nous arriverons à L.A., elle sera en très bonne position afin d'avoir les joueuses et les entraîneurs pleinement impliqués pour nous aider à décrocher la médaille d'or. »

En 2024, les joueuses de l'équipe 3×3 des États-Unis avaient dû se contenter de la médaille de bronze, après avoir été battues par l'Espagne en demi-finale, le titre revenant à l'Allemagne.