La LeBron 23 met le cap sur Miami

La LeBron 23 n'a pas fini de nous en mettre plein les yeux ! Nike avait déjà frappé fort en dévoilant le premier coloris doré « Uncharted », attendu pour le 4 octobre, assorti du « 40K+ » sur le talon en référence au titre de meilleur marqueur de l'histoire désormais détenu par LeBron James.

Pour les images officielles de ce deuxième coloris, LBJ met le cap sur Miami pour célébrer son « back-to-back », acquis face à OKC en 2012 puis San Antonio en 2013, sans doute l'une des NBA Finals les plus épiques de l'histoire.

On retrouve le motif de couronne parcourant la partie extérieure de l'empeigne, avec une base en rose et une partie supérieure en bleu clair, donnant à l'ensemble un petit effet « Miami Vice ». La languette ressort en revanche en orange et jaune. A noter également l'apparition d'un « Swoosh » inversé noir au niveau du talon, et également en bonus un pendentif doré représentant deux des quatre titres de champions remportés par le King.

La LeBron 23 « Miami Twice » est annoncée pour le 9 octobre à un prix qui devrait avoisiner les 210 dollars !

(Via SneakerNews)