Spurs : un contrat non garanti pour Bismack Biyombo

Qui sera le 15e contrat des Spurs pour la saison à venir ? Dans 15 jours, ils seront sept à se battre pour cette dernière place dans l'effectif, et il y aura Bismack Biyombo.
Alors que ESPN avait annoncé son engagement pour un contrat d'un an, Hoopshype précise que c'est un contrat non garanti. Ce qui signifie que c'est une invitation pour le « training camp ».
À 33 ans, Bismack Biyombo n'est pas encore prêt à quitter la NBA pour revenir en Europe, et la saison passée, il est arrivé en cours de saison à San Antonio pour donner un coup de main dans le secteur intérieur après l'annonce de la thrombose veineuse de Victor Wembanyama. L'ancien intérieur du Thunder et des Hornets avait disputé 28 matches, dont 26 comme titulaire. A priori, son passage a été apprécié puisque les Spurs l'ont rappelé.
S'il parvient à décrocher ce 15e et dernier contrat, Bismack Biyombo sera en concurrence avec Luke Kornet pour être la doublure de « Wemby ». À noter que parmi les 14 joueurs sous contrat, Lindy Waters III possède un contrat partiellement garanti, et jusqu'au 10 janvier 2026, les Spurs peuvent encore s'en séparer.
|Bismack Biyombo
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|CHA
|63
|23
|46.4
|0.0
|48.3
|1.8
|4.0
|5.8
|0.4
|2.3
|0.3
|1.1
|1.8
|5.2
|2012-13
|CHA
|80
|27
|45.1
|0.0
|52.1
|2.4
|4.8
|7.3
|0.4
|2.4
|0.3
|1.0
|1.8
|4.8
|2013-14
|CHA
|77
|14
|61.1
|0.0
|51.7
|1.4
|3.4
|4.8
|0.1
|1.6
|0.1
|0.5
|1.1
|2.9
|2014-15
|CHA
|64
|19
|54.3
|0.0
|58.3
|2.5
|3.9
|6.4
|0.2
|2.2
|0.3
|0.8
|1.5
|4.8
|2015-16
|TOR
|82
|22
|54.2
|0.0
|62.8
|2.2
|5.8
|8.0
|0.4
|2.7
|0.2
|0.9
|1.6
|5.5
|2016-17
|ORL
|81
|22
|52.8
|0.0
|53.4
|1.9
|5.1
|7.0
|0.9
|2.5
|0.3
|1.2
|1.1
|6.0
|2017-18
|ORL
|82
|18
|52.0
|0.0
|65.0
|1.8
|4.0
|5.7
|0.8
|1.9
|0.3
|1.0
|1.2
|5.7
|2018-19
|CHA
|54
|15
|57.1
|0.0
|63.7
|1.5
|3.1
|4.6
|0.6
|1.9
|0.2
|0.6
|0.8
|4.4
|2019-20
|CHA
|53
|19
|54.3
|0.0
|60.3
|2.3
|3.5
|5.8
|0.9
|2.2
|0.2
|0.9
|0.9
|7.4
|2020-21
|CHA
|66
|20
|58.7
|0.0
|44.8
|2.1
|3.2
|5.3
|1.2
|2.1
|0.3
|1.1
|1.1
|5.0
|2021-22
|PHX
|36
|14
|59.3
|0.0
|53.5
|1.8
|2.9
|4.6
|0.6
|1.9
|0.3
|0.7
|0.7
|5.8
|2022-23
|PHX
|61
|14
|57.8
|0.0
|35.7
|1.5
|2.8
|4.3
|0.9
|1.9
|0.3
|0.8
|1.4
|4.3
|2023-24 *
|All Teams
|40
|20
|56.5
|0.0
|48.1
|1.6
|3.7
|5.2
|1.3
|2.2
|0.3
|1.1
|0.9
|4.3
|2023-24 *
|MEM
|30
|24
|56.3
|0.0
|47.8
|1.9
|4.5
|6.4
|1.7
|2.7
|0.3
|1.3
|1.1
|5.2
|2023-24 *
|OKC
|10
|7
|58.3
|0.0
|50.0
|0.5
|1.3
|1.8
|0.2
|0.7
|0.1
|0.4
|0.3
|1.8
|2024-25
|SAN
|28
|19
|58.8
|0.0
|40.0
|1.5
|4.1
|5.6
|1.1
|1.9
|0.6
|1.0
|0.8
|5.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.