Spurs : un contrat non garanti pour Bismack Biyombo

Qui sera le 15e contrat des Spurs pour la saison à venir ? Dans 15 jours, ils seront sept à se battre pour cette dernière place dans l'effectif, et il y aura Bismack Biyombo.

Alors que ESPN avait annoncé son engagement pour un contrat d'un an, Hoopshype précise que c'est un contrat non garanti. Ce qui signifie que c'est une invitation pour le « training camp ».

À 33 ans, Bismack Biyombo n'est pas encore prêt à quitter la NBA pour revenir en Europe, et la saison passée, il est arrivé en cours de saison à San Antonio pour donner un coup de main dans le secteur intérieur après l'annonce de la thrombose veineuse de Victor Wembanyama. L'ancien intérieur du Thunder et des Hornets avait disputé 28 matches, dont 26 comme titulaire. A priori, son passage a été apprécié puisque les Spurs l'ont rappelé.

S'il parvient à décrocher ce 15e et dernier contrat, Bismack Biyombo sera en concurrence avec Luke Kornet pour être la doublure de « Wemby ». À noter que parmi les 14 joueurs sous contrat, Lindy Waters III possède un contrat partiellement garanti, et jusqu'au 10 janvier 2026, les Spurs peuvent encore s'en séparer.

Bismack Biyombo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 63 23 46.4 0.0 48.3 1.8 4.0 5.8 0.4 2.3 0.3 1.1 1.8 5.2 2012-13 CHA 80 27 45.1 0.0 52.1 2.4 4.8 7.3 0.4 2.4 0.3 1.0 1.8 4.8 2013-14 CHA 77 14 61.1 0.0 51.7 1.4 3.4 4.8 0.1 1.6 0.1 0.5 1.1 2.9 2014-15 CHA 64 19 54.3 0.0 58.3 2.5 3.9 6.4 0.2 2.2 0.3 0.8 1.5 4.8 2015-16 TOR 82 22 54.2 0.0 62.8 2.2 5.8 8.0 0.4 2.7 0.2 0.9 1.6 5.5 2016-17 ORL 81 22 52.8 0.0 53.4 1.9 5.1 7.0 0.9 2.5 0.3 1.2 1.1 6.0 2017-18 ORL 82 18 52.0 0.0 65.0 1.8 4.0 5.7 0.8 1.9 0.3 1.0 1.2 5.7 2018-19 CHA 54 15 57.1 0.0 63.7 1.5 3.1 4.6 0.6 1.9 0.2 0.6 0.8 4.4 2019-20 CHA 53 19 54.3 0.0 60.3 2.3 3.5 5.8 0.9 2.2 0.2 0.9 0.9 7.4 2020-21 CHA 66 20 58.7 0.0 44.8 2.1 3.2 5.3 1.2 2.1 0.3 1.1 1.1 5.0 2021-22 PHX 36 14 59.3 0.0 53.5 1.8 2.9 4.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.7 5.8 2022-23 PHX 61 14 57.8 0.0 35.7 1.5 2.8 4.3 0.9 1.9 0.3 0.8 1.4 4.3 2023-24 * All Teams 40 20 56.5 0.0 48.1 1.6 3.7 5.2 1.3 2.2 0.3 1.1 0.9 4.3 2023-24 * MEM 30 24 56.3 0.0 47.8 1.9 4.5 6.4 1.7 2.7 0.3 1.3 1.1 5.2 2023-24 * OKC 10 7 58.3 0.0 50.0 0.5 1.3 1.8 0.2 0.7 0.1 0.4 0.3 1.8 2024-25 SAN 28 19 58.8 0.0 40.0 1.5 4.1 5.6 1.1 1.9 0.6 1.0 0.8 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.