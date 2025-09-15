La blessure de Breanna Stewart, point noir de la soirée du Liberty

Comme prévu, ce premier match entre le Liberty et le Mercury a été serré et il a fallu aller en prolongation pour départager les deux équipes. Une période supplémentaire au cours de laquelle New York a pris le meilleur sur Phoenix pour s’imposer 76-69, sans pouvoir compter sur Breanna Stewart pour finir la rencontre.

À trois minutes du terme, l’intérieure du Liberty monte ainsi au lay-up face à DeWanna Bonner et Satou Sabally, mais elle retombe mal au sol, en se tenant le genou gauche. Si, dans un premier temps, la triple championne WNBA est restée en jeu, elle a ensuite été remplacée.

« Nous espérons juste qu’elle aille bien » répond ainsi la coach de New York, Sandy Brondello, quand un journaliste lui demande des informations sur l’état de santé de Breanna Stewart. « Nous avons gagné à Phoenix. Maintenant, nous avons l’avantage, à nous d’en prendre soin. C’est une équipe expérimentée et nous avons déjà été dans cette situation avant. On sait quel est notre objectif et on va continuer de jouer. »

Un collectif attendu

Malgré la perte de la septuple All-Star qui réalisait alors un match solide avec 18 points à son compteur, le Liberty a trouvé d’autres solutions pour s’imposer et a notamment pu compter sur un tir à 3-points décisif de Leonie Fiebich alors qu’elle n’avait réussi qu’une seule de ses six tentatives de loin jusqu’ici.

« Elle avait manqué quelques tirs, mais nous savions qu’elle réussirait le plus important de la soirée » se réjouit Sabrina Ionescu. « Et c’est ce qu’elle a fait, c’est l’une des meilleures shooteuses du monde. »

Toutefois, malgré la perte de Breanna Stewart, le Liberty a encore des solutions à l’intérieur avec Jonquel Jones et Emma Meesseman, toutes les deux discrètes offensivement sur ce Game 1 avec respectivement 7 et 2 points inscrits, même si elles ont pu profiter de leur avantage de taille sur les joueuses de Phoenix pour capter un total de 20 rebonds. À elles d’élever leur niveau de jeu pour offrir la qualification à New York mercredi prochain.