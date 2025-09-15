Pour la première fois depuis 2018, le Dream a remporté un match de playoffs

Pour la troisième fois de suite, le Dream participe aux playoffs, mais contrairement aux années précédentes, Atlanta entame son premier tour dans le costume du favori. Pour débuter cette série face au Fever, les joueuses de Karl Smesko se sont imposées 80 à 68, ce qui permet au Dream de signer sa première victoire en playoffs depuis 2018 !

Un succès qui ravit Rhyne Howard qui a connu, avec Naz Hillmon, son premier match de playoffs à domicile : « C’est le premier match de playoffs à domicile pour Naz et moi. Pour nous, avoir réussi à sécuriser l’avantage du terrain, c’est déjà une bonne chose. Nous savons que c’est notre première victoire en playoffs et nous allons essayer d’en avoir plus. »

Pour s’imposer, Atlanta est montée en puissance au fil des minutes malgré une entame de match compliquée où le Dream a compté quasiment dix points de retard avant de revenir lors du deuxième acte et de mener au moment de rejoindre les vestiaires.

« Je pense que dans le deuxième quart-temps, nous les avons forcées à prendre plus de tirs difficiles et à réaliser davantage de pertes de balle et nous en avions besoin parce que les cinq premières minutes avaient été un peu compliquées » explique l’entraîneur du Dream, Karl Smesko, après la rencontre. « Ensuite, nous avons commencé à remonter à la fin du deuxième quart-temps, ce qui nous a permis de mener au score au moment de rejoindre les vestiaires. »

Naz Hillmon décisive en fin de match

Toutefois, le Fever avait recollé dès le début de la deuxième mi-temps et il a fallu attendre le dernier acte pour que Naz Hillmon sorte de sa boîte et offre la victoire à Atlanta grâce à ses huit points en fin de rencontre.

« C’est ce qu’on attend d’elle » rappelle Rhyne Howard. « Elle élève son niveau de jeu dans les moments importants lorsque nous avons besoin d’elle. Elle peut se créer des actions et réaliser des stops importants. Elle leur mène la vie dure des deux côtés du terrain. »

Grâce à ce succès 80 à 68, le Dream aura l’occasion de se qualifier pour le deuxième tour mardi prochain et donc de remporter sa première série de playoffs depuis 2016.