L’Allemagne ne s’attarde pas sur les provocations d’Ergin Ataman

Jamais du genre à rater une occasion de déstabiliser ses adversaires en conférence de presse, Ergin Ataman s'est laissé aller à une prédiction audacieuse samedi, à la veille de la finale entre la Turquie et l'Allemagne.

« Notre tournoi est parfait jusqu’à présent. Nous avons imprimé le même tempo à chaque équipe. Chaque match est une finale et demain sera la dernière. Bien sûr, ce ne sera pas facile contre les champions du monde, mais nous sommes prêts à 100%. Je pense que mon équipe est meilleure en ce moment et qu'elle va remporter ce titre de champion d’Europe. Je ne l’ai pas fait hier (vendredi) face à nos amis grecs mais je suis prêt à lever les poings demain quand nous soulèverons la coupe ! »

Forcément, cette déclaration est arrivée jusqu'aux oreilles de Dennis Schröder, le patron de la sélection allemande. Qui est, lui, resté de marbre…

« On essaie de se concentrer sur nous-mêmes » a-t-il préféré évacuer. « Je connais la stratégie qu'il essaie de mettre en place et ça a déjà bien fonctionné pour lui, mais on essaie juste de rester concentrés sur nous-mêmes, d'aller sur le terrain, de se battre, d'être unis collectivement et de ramener le trophée à la maison. »

Vers le doublé Coupe du monde – Euro ?

En cas de médaille d'or, ce serait la deuxième de l'Allemagne dans un Eurobasket, après 1993 : « Ce serait spécial pour le basket allemand et tout le monde est prêt pour ce défi, ça signifierait beaucoup pour nous » s'est projeté Dennis Schröder. « On est très enthousiastes, c'est une superbe opportunité de mettre l'Allemagne sur la carte, d'écrire un nouveau chapitre historique et on a hâte d'y être, de se battre… »

Favorite du tournoi avant même qu'il ne démarre, en qualité de championne du monde en titre, la Nationalmannschaft aura sans doute le plus de pression sur les épaules. Sauf que la confiance est à son plus haut dans les rangs allemands et cela pourrait forcément aider les joueurs à réussir le huitième doublé Coupe du monde – Euro de l'histoire.

« Notre style de jeu est juste unique » s'est ainsi réjoui Dennis Schröder. « La manière dont on joue, la vitesse à laquelle on joue, nos stops défensifs… On joue, on court, on tire beaucoup à 3-points, on se bat au rebond… Notre équipe est vraiment difficile à analyser et, si on joue à ce niveau-là pendant 40 minutes, on pense pouvoir gagner. On est vraiment durs à battre, il faudra le prouver et on devra être prêts dès le coup d'envoi. »

Même si la Turquie, également invaincue depuis le départ, ne sera pas à prendre à la légère : « Il va falloir jouer notre jeu et leur mettre la pression en défense. On va devoir faire en sorte qu'ils ne soient pas à l'aise, presser leurs meneurs en permanence. Il va falloir que tout le monde soit prêt derrière et réussir des stops, mais je pense que quand on joue notre style de jeu, on cherche toujours à dicter le rythme du match. On veut contrôler les choses et c'est ce qu'on essaiera de faire » a finalement détaillé le meneur allemand des Kings, qui s'imaginerait bien devenir MVP de l'Euro 2025, après avoir été MVP du Mondial 2023…