Karl-Anthony Towns : « Quand tu joues pour Kentucky, tu es une rockstar ! »

Même si cette année-là, Kentucky s'était inclinée en demi-finale face à Wisconsin, l'équipe de 2014/15 restera comme l'une des plus impressionnantes de l'histoire.

Avant de perdre au Final Four, John Calipari et ses joueurs avaient remporté 38 matches d'affilée, et neuf éléments ont ensuite joué en NBA ! Parmi eux, il y avait Karl-Anthony Towns, futur numéro 1 de la Draft, et vendredi, le pivot des Knicks effectuait son entrée au Hall Of Fame de la fac'.

« Réunir des talents et faire en sorte que ça fonctionne entre eux, ce sont deux choses différentes… Les effectifs les plus talentueux ne savent pas toujours jouer ensemble », a rappelé Karl-Anthony Towns avant son intronisation au UK Athletics Hall of Fame. « Je pense que ce qui nous rendait si uniques, c’était le niveau de sacrifice, comme d’avoir D-Book (Devin Booker) — dont toute l’équipe de Kentucky porte désormais les chaussures — en sortie de banc. Cela démontre simplement la richesse que nous possédions. »

Outre Karl-Anthony Towns et Devin Booker, on trouvait ainsi Trey Lyles, Willie Cauley-Stein ou encore Tyler Ulis et les jumeaux Harrison. Une formidable armada qui finira la saison régulière invaincue avec 31 victoires pour aucune défaite. Même si l'issue ne sera pas heureuse, « KAT » n'a pas oublié l'ambiance de cette saison-là.

Kentucky n'a plus atteint le Final Four depuis 2015…

« Cela prouve le sacrifice que chacun était prêt à faire, que nous voulions obtenir des victoires pour Kentucky avant de penser à ce qui pouvait améliorer notre cote pour la Draft », a-t-il expliqué. « Ce sacrifice mutuel, pour Lexington et pour l’équipe, a en réalité fait monter nos cotes à un niveau que peu d’entre nous auraient pu imaginer — sans parler de moi qui suis devenu le choix numéro 1. »

Voilà pourquoi il a tenu, lors de son discours, à s'effacer derrière l'équipe. « C’est nous qui entrons au Hall of Fame. Je ne fais que représenter mon équipe entière, le staff qui était à mes côtés et tous les fans incroyables qui nous ont soutenus. Que nous soyons au Hall of Fame est vraiment important, et je crois que cela en dit long sur l’héritage que nous avons su laisser ici en tant qu’équipe. » Depuis cette génération, jamais Kentucky n'a atteint le Final Four, et pourtant, chaque année, John Calipari recrute quelques-uns des meilleurs lycéens.

Justement, avant son intronisation, KAT est allé à la rencontre des joueurs qui défendront les couleurs de Kentucky cette saison. « Ne nous voilons pas la face : quand tu as ‘Kentucky' écrit sur ton maillot et que tu joues pour l’équipe de basket, tu es une rockstar à Lexington. Tu es l’athlète le plus connu, la personnalité la plus célèbre de la ville. Mon conseil ? Faites en sorte de rendre tout le monde fier. Montrez à tous ce que signifie vraiment être un Wildcat de Kentucky. Traitez chacun avec respect, faites preuve d’une grande humilité et profitez de ce moment. »