Moses Brown invité au camp des Nuggets

Avec 14 joueurs sous contrat pour attaquer la saison, les Nuggets n'ont pas le besoin immédiat de recruter un élément supplémentaire, d'autant que ça les mettrait dans le rouge. Mais ça ne les empêche pas de se projeter sur la saison avec la signature, pour le camp d'entraînement, de Moses Brown.

Bon an, mal an, cet intérieur parvient à décrocher quelques piges en NBA, et après six saisons, il apporte environ 5 points et 5 rebonds en moyenne en 12 minutes. La saison passée, en G-League, il était l'un des leaders des Westchester Knicks avec 17.9 points et 15.7 rebonds de moyenne !

Un gros « double-double » de moyenne qui lui avait permis de décrocher un contrat de dix jours aux Mavericks où il avait été ultra-efficace avec 11.8 points à 72% aux tirs, 7.8 rebonds et 0.8 contre par match.

Pour soulager Nikola Jokic cette saison, les Nuggets ont recruté Jonas Valanciunas cet été, et ils pourront compter sur DaRon Holmes II, drafté en 2014, mais qui sort d'une saison blanche après la déchirure d'un tendon d’Achille.

Moses Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 POR 9 4 40.0 0.0 37.5 0.3 1.2 1.6 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 1.2 2020-21 OKC 43 21 54.5 0.0 61.9 3.6 5.3 8.9 0.2 2.2 0.7 1.0 1.1 8.6 2021-22 * All Teams 40 9 59.3 0.0 59.7 1.0 2.4 3.4 0.0 1.3 0.2 0.5 0.4 4.3 2021-22 * DAL 26 7 54.0 0.0 62.8 0.6 1.7 2.3 0.0 1.1 0.1 0.5 0.3 3.1 2021-22 * CLE 14 13 63.8 0.0 55.2 1.6 3.6 5.3 0.0 1.8 0.3 0.4 0.5 6.4 2022-23 * All Teams 36 8 63.5 0.0 45.8 1.6 2.3 3.9 0.1 1.1 0.1 0.4 0.4 4.3 2022-23 * LAC 34 9 63.5 0.0 45.8 1.7 2.4 4.1 0.1 1.1 0.1 0.4 0.4 4.6 2022-23 * BRK 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 2023-24 POR 22 9 50.8 0.0 29.0 1.7 2.2 3.9 0.3 1.2 0.2 0.5 0.3 3.4 2024-25 * All Teams 13 9 69.4 0.0 72.7 0.9 2.5 3.4 0.2 1.3 0.5 0.8 0.3 5.8 2024-25 * IND 9 5 65.0 0.0 60.0 0.4 1.0 1.4 0.0 0.7 0.2 0.7 0.1 3.2 2024-25 * DAL 4 18 72.4 0.0 83.3 2.0 5.8 7.8 0.5 2.8 1.0 1.2 0.8 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.