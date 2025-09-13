Beau joueur, Vassilis Spanoulis se tourne vers une autre « finale »

Fin de parcours pour la Grèce, qui ne remportera pas le troisième EuroBasket de son histoire après 1987 et 2005. Il faut dire que la Turquie a totalement étouffé les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, incapables de la mettre en difficulté de toute la soirée.

« Je pense que c'était un mauvais jour : ça a commencé avec les layups ratés de Giannis, ça a continué avec les paniers à 3-points d'Ercan Osmani, puis nous avons concédé beaucoup de paniers sur du jeu sans ballon… » analysait, en sortie de demi-finale, Vassilis Spanoulis.

Mais le sélectionneur grec de se remobiliser sans tarder : « Maintenant, on se tourne vers le match de dimanche. Pour nous, c'est une finale. C'est le match le plus important des seize dernières années, donc on doit le gagner pour notre pays et pour les futures générations. »

Le bronze vaudrait de l'or

En cas de victoire contre la Finlande dans le match pour la 3e place, la Grèce décrocherait sa première médaille internationale depuis 2009 et Vassilis Spanoulis sait que le bronze rendrait cette épopée européenne réussie.

« La Finlande joue avec beaucoup d'énergie, elle shoote beaucoup et fait circuler le ballon rapidement, donc nous devrons être prêts » prévenait-il déjà d'un ton assuré, sans non plus faire preuve d'une immense déception après la défaite. « Non, ce n'est pas une déception de refaire partie des quatre meilleures équipes d'Europe au bout de seize ans. La Turquie a mieux joué et on doit garder de l'énergie pour dimanche. Ce sera un match très important et on affrontera une très bonne équipe. »

Vassilis Spanoulis s'attend d'ailleurs à ce que Giannis Antetokounmpo, bien muselé par la Turquie, soit « prêt » pour cette petite finale. Comme l'ensemble de ses coéquipiers, qui devraient être particulièrement revanchards…

« Félicitations à la Turquie, elle a mieux joué que nous et nous avons livré notre pire match, en commettant beaucoup d'erreurs, des erreurs d'immaturité » insistait le sélectionneur. « Notre énergie et notre plan de jeu étaient différents… Nous n'avons pas exécuté les choses correctement, mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je reste fier de mes joueurs et on doit se concentrer sur le prochain gros match. On arrive au bout de cette aventure et ce sera notre match le plus important, histoire de remporter une médaille. »

