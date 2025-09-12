Deux nouveaux coloris pour la AE2

Avec James Harden et sa Harden 9 qui a fait sensation, adidas peut se féliciter d'avoir misé sur Anthony Edwards, tant la première chaussure signature de l'arrière des Wolves a été un succès, amenant un style novateur qui a visiblement plu au grand public.

Pour la très attendu A.E. 2, le coloris “With Love” avait officiellement été présenté le mois dernier à l'occasion d'une tournée promotionnelle du joueur en Chine, avec une tige couleur pêche, entre rose et orange, mettant à l'honneur ses racines de Géorgie, également appelé le “Peach State”.

Deux nouveaux coloris viennent d'être dévoilés, et devraient suivre la sortie de la AE2 “With Love”. On commence par la version”Blue Burst”, qui hérite d'un petit côté “Wolves avec sa tige entre bleu, noir et vert clair. Dans un style plus classique, la deuxième est baptisée “Core Black” et se présente en noir et blanc avec des finitions en rouge vif, pour faire ressortir le logo.

Sur cette deuxième chaussure signature, la “cage” latérale en TPU s'est affinée et figure désormais sur les côtés de l'avant de la chaussure pour laisser place à une empeigne en mesh plus classique. Le reste semble assez similaire, que ce soit la partie supérieure dans un style “chausson”, qu'on retrouvait aussi sur la “Ice Trae” ou encore sur l'embout avant de la paire. Le logo adidas figure toujours sur le talon, tout comme celui du joueur sur la languette

La AE2 “Blue Burst” est attendue pour le 25 octobre, tandis que la “Core Black” pourrait arriver courant novembre, au prix de 130 euros.

(Via NiceKicks)