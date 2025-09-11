Victor Wembanyama et les Spurs en soutien des victimes des inondations

Le 4 juillet dernier, plus de 130 personnes perdaient la vie dans des inondations dans la région de Texas Hill Country. Cette zone située entre San Antonio et Austin est aujourd'hui sinistrée, avec des milliers de personnes déplacées et meurtries, et mercredi, les Spurs sont allés à leur rencontre.

« On voulait juste leur donner une raison de sourire », a expliqué Keldon Johnson, à propos de cette visite dans une salle du lycée Tom Moore à Ingram. C'est à une heure de route de San Antonio, et les jeunes ont pu jouer avec Victor Wembanyama et ses coéquipiers.

« Je ne peux même pas décrire mes émotions quand je l’ai vu sortir du vestiaire », raconte un élève de terminale. « Tout le monde est devenu fou. Il est encore plus grand que je ne pensais. »

Aller au-delà d'un simple don d'argent

Le mois dernier, le coach Mitch Johnson, le GM Brian Wright et le président R.C. Buford s’étaient rendus sur place pour constater les dégâts, et ils en étaient repartis convaincus qu’il fallait aller au-delà d’un simple chèque de deux millions de dollars, versés dès le lendemain du drame par les trois franchises texanes.

« C’est important pour nous tous d’être ici », confirme Mitch Johnson. « Quand on voit des membres de notre communauté dans le besoin, on veut les soutenir par tous les moyens possibles. »

Avant de se rendre dans ce gymnase, où Wemby a fait le show par ses contres et ses dunks, les Spurs avaient suivi une visite guidée le long de la rivière Guadalupe, où la plupart des décès et destructions avaient eu lieu le 4 juillet dernier.

« C’est sidérant », témoigne Keldon Johnson. « Quand on entend quelqu’un qui l’a vécu raconter à quelle vitesse tout s’est passé… C’était si rapide, et les dégâts, eux, vont durer pour toujours. Pouvoir venir ici, rencontrer des familles qui ont tant souffert, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. »