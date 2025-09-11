Les Knicks engagent un coach NCAA pour former leurs jeunes

Le développement des jeunes est devenu une priorité pour les Knicks, en pleine phase de transition après le renvoi de Tom Thibodeau, à qui la direction reprochait, notamment, de ne pas donner leur chance aux plus jeunes de l'effectif. Pour cela, ils ont décidé de confier cette mission à Billy Lange, qui était sur le point d'attaquer sa 7e saison à l'université de St. Joseph’s.

Agé de 53 ans, il a essentiellement fait sa carrière dans les environs de Philadelphie. Coïncidence, ou pas, il a ainsi été assistant à Villanova sous la direction de Jay Wright. Une université qui a formé Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart. Il a aussi travaillé aux Sixers, de 2013 à 2019, toujours dans le “développement” des joueurs, et il s'était occupé d'éléments comme Joël Embiid, Ben Simmons, Jerami Grant ou encore TJ McConnell.

Chez les Knicks, pas de super pointure chez les plus jeunes joueurs, mais il aura pour mission d’accompagner une nouvelle génération composée de Pacôme Dadiet, Tyler Kolek, Kevin McCullar Jr., Mohamed Diawara et Ariel Hukporti. Tous ont été draftés récemment, mais aucun ne fait encore partie intégrante de la rotation principale.

Le New York Post précise bien que Lange ne rejoindra pas le banc en tant qu’assistant de Mike Brown, mais que son rôle sera essentiellement à l'entraînement, et il sera le relais avec l'effectif de G-League.