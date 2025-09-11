Un vrai vent de fraîcheur sur les demi-finales de l’Euro

Avec les éliminations successives de l'Espagne, la France puis la Slovénie, l'année 2025 couronnera un champion d'Europe inédit ou absent du palmarès depuis bien longtemps.

Au lendemain des qualifications de la Turquie et de la Grèce, ce sont en effet l'Allemagne et la Finlande qui ont validé leur ticket pour le dernier carré de l'Euro. Trois de ces pays (Turquie, Grèce, Allemagne) étaient plus ou moins attendus à ce stade de la compétition, contrairement au quatrième (la Finlande) qui atteint carrément une demi-finale internationale pour la première fois de son histoire !

Côté allemand, il y a bien eu la médaille de bronze en 2022 (et même l’or à la Coupe du monde 2023…), mais le titre européen n’a plus été remporté depuis 1993. Cela reste d’ailleurs le seul trophée continental de la Nationalmannschaft.

Pour les Turcs, cela faisait 24 ans qu’ils n’avaient plus atteint les demi-finales d’un championnat d’Europe. À domicile, ils avaient alors décroché l’argent en 2001, autrement dit leur meilleur résultat dans la compétition.

Enfin, sacrés à deux reprises (1987 et 2005), les Grecs attendent leur première médaille européenne depuis 2009. Il y a seize ans, Vassilis Spanoulis faisait déjà partie de l’équipe et il l'avait menée au bronze en Pologne. Réussira-t-il à faire mieux en tant que sélectionneur, après avoir évidemment raflé l'or en 2005 ?

Les deux demi-finales, Turquie – Grèce et Allemagne – Finlande (un remake de la phase de groupes…), se dérouleront en tout cas vendredi à Riga (Lettonie). Cela promet d'être explosif et ces affiches seront retransmises par beIN Sports, comme l'ensemble de cet Eurobasket.

Programme des demi-finales

Vendredi

Allemagne – Finlande (16h00)

Turquie – Grèce (20h00)