Cam Reddish également prêt à traverser l’Atlantique ?

Comme Talen Horton-Tucker, Cam Reddish n'est pas certain d'avoir une place en NBA pour la saison qui arrive.

Alors, comme Talen Horton-Tucker avec Fenerbahce, il est sur le point de s'engager avec un club européen… en se gardant la possibilité de casser ce contrat si une offre se présente dans la Grande Ligue.

D'après BasketNews, le 10e choix de la Draft 2019 devrait ainsi s'engager avec le BC Siauliai, un club de milieu de tableau dans le championnat lituanien, qui vient toutefois de nommer Darius Songaila comme coach.

À tout juste 26 ans, c'est l'occasion pour Cam Reddish de se relancer, alors que l'ancien compère de Zion Williamson et RJ Barrett à Duke a beaucoup déçu depuis son arrivée en NBA, notamment au niveau de l'adresse de loin (32%).

L'ailier avait débuté la dernière saison avec les Lakers, avant d'être inclus dans l'échange (finalement annulé) contre Mark Williams en février. Au bout du compte, il avait simplement été coupé un mois plus tard.

Cam Reddish Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 58 27 38.4 33.2 80.2 0.6 3.1 3.7 1.5 2.3 1.1 1.7 0.5 10.5 2020-21 ATL 26 29 36.5 26.2 81.7 0.8 3.2 4.0 1.3 2.6 1.3 1.3 0.3 11.2 2021-22 * All Teams 49 21 40.4 35.9 90.2 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 1.0 1.2 0.3 10.1 2021-22 * ATL 34 23 40.2 37.9 90.0 0.6 1.9 2.5 1.1 1.3 1.0 1.3 0.3 11.9 2021-22 * NYK 15 14 41.5 25.8 90.6 0.3 1.1 1.4 0.7 1.0 0.8 0.9 0.3 6.1 2022-23 * All Teams 40 25 44.6 31.3 85.3 0.5 1.8 2.2 1.4 1.8 1.0 1.2 0.3 9.7 2022-23 * POR 20 28 44.3 31.8 83.3 0.6 2.3 2.9 1.9 2.0 1.2 1.6 0.3 10.9 2022-23 * NYK 20 22 44.9 30.4 87.9 0.3 1.2 1.6 1.0 1.6 0.8 0.8 0.4 8.4 2023-24 LAL 48 21 38.9 33.6 75.9 0.6 1.5 2.1 1.0 1.3 1.0 0.6 0.3 5.4 2024-25 LAL 33 18 40.4 27.7 61.5 0.5 1.5 2.0 0.7 1.3 1.0 0.4 0.3 3.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.