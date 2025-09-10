En battant les Lynx, le Fever signe son record de victoires en saison régulière

Pour son dernier match de la saison, le Fever recevait une équipe de Minnesota qui avait décidé de ne pas mettre Napheesa Collier sur le terrain afin de la préserver pour les playoffs.

Pour entamer la partie, Indiana démarre fort avec un 10-0 d’entrée de jeu et il faut attendre quasiment trois minutes pour voir Minnesota inscrire ses premiers points par l’intermédiaire de Maria Kliundikova. Toutefois, le Fever prend le large dans ce premier acte et mène de 14 points après dix minutes de jeu (28-14).

Indiana continue d'être en tête jusqu’à la mi-temps, mais encaisse un 9-0 juste après la pause qui voit Minnesota revenir à quatre points (49-45). Le Fever arrive à maintenir son avance et repasse un coup d’accélérateur à la fin de ce troisième acte pour entamer les dix dernières minutes en menant 70 à 53.

Un équilibre parfaitement trouvé

Finalement, sans jamais avoir été réellement inquiétée, le Fever s’impose 83 à 72 et remporte son 24e match de la saison, un record de victoires pour la franchise d’Indianapolis.

Malgré la victoire, Stephanie White n’est pas totalement satisfaite de la prestation de son équipe : “Cela aurait pu être mieux si nous n’avions pas pris un 15-4 en fin de rencontre. Nous avons besoin que tout le monde fasse ce qui lui est demandé et que personne ne sorte de son rôle. Je suis heureuse avec l’équilibre que l’on a trouvé dans la répartition des tirs.”

Lors de ce succès d’Indiana, ce sont cinq joueuses qui ont fini à plus de dix points avec en tête de file Kelsey Mitchell et ses 18 unités à 7/10 au tir. C’était déjà le cas lors de la victoire face au Sky vendredi dernier où seule la triple All-Star avait tenté plus de dix tirs. Les six autres joueuses qui avaient joué plus de 15 minutes avaient pris entre huit et neuf tirs.

C’est avec cet équilibre qu’Indiana espère réaliser un coup en playoffs en passant un tour. Reste à savoir sur quelle équipe les joueuses de Stephanie White affronteront.

Pour le moment, elles sont sixièmes, mais une victoire des Valkyries face aux Lynx ce jeudi les ferait glisser à la septième position. Toutefois, rien n’est fixé non plus dans le haut du classement puisque le Dream et les Aces se battent encore pour la deuxième place.