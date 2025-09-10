Enfin au complet, le Liberty assure face à Washington

Les championnes en titre se préparent à défendre leur statut avec le plein de confiance. Pour la première fois depuis les premières semaines de la saison, avec le retour de Sabrina Ionescu, l'effectif de Sandy Brondello a pu évoluer au complet. Et ce n'est pas la venue de Washington pour le dernier match de la saison à domicile, qui a entravé le Liberty du tandem Stewart-Meesseman (14 et 19 points) dans sa quête de victoire.

Le trio Stewart-Fiebich-Cloud a parfaitement lancé les hostilités en faisant mouche de loin, mais c'est la deuxième vague, marquée par les deux paniers d'Emma Meesseman, qui a forcé Washington à mettre un premier genou à terre (19-10). En souffrance face à la domination de la paire Stewart-Meesseman dans la raquette et reléguées à -15 à la pause (41-26), les Mystics ont montré un meilleur visage après le repos, avec davantage de séquences positives pour Sonia Citron, Kiki Iriafen et Alysha Clark.

De quoi revenir à -7 (43-36) puis à -8 (54-46) mais insuffisant pour inquiéter davantage les New-Yorkaises. Jonquel Jones puis Natasha Cloud ont scoré à deux reprises pour recréer un écart et les coéquipières de Marine Johannès ont pu finir sereinement et s'imposer, 75-66. Absente depuis deux semaines, Sabrina Ionescu a pour sa part terminé avec 6 points, 5 rebonds et 9 passes décisives. De bon augure pour la suite !

Il restera un dernier match à Chicago à jouer ce jeudi avant de passer aux playoffs. S'en est fini en revanche pour Washington, déjà assuré de terminer à la 10e place.