Leila Lacan gâche le record de franchise de Sonia Citron

Après la défaite en prolongation face au Fever, le Sun se rendait dans la capitale américaine pour y défier les Mystics et son duo de rookies Sonia Citron – Kiki Iriafen. Justement, ce sont elles qui lancent un 13-2 en faveur de Washington pour permettre aux joueuses de Sydney Johnson de mener 15 à 5 après cinq minutes de jeu.

À la fin du premier quart-temps, Leila Lacan (8 points, 4 passes) ouvre son compteur personnel avec un “lay-up”, mais le Sun est toujours derrière après dix minutes de jeu (23-21). Dès le début du deuxième acte, Connecticut passe devant grâce à Aaliyah Edwards. Dans la foulée, la meneuse française intercepte une passe de Kiki Iriafen puis elle trouve Saniya Rivers (17 points, 4 rebonds) qui boucle la contre-attaque.

Alors que les Mystics reviennent à trois points, le Sun finit la première mi-temps sur un 9-0 impulsé par Leila Lacan pour mener 47 à 35 au moment de rejoindre les vestiaires.

Record de franchise pour Sonia Citron

Après la pause, Marina Mabrey et Bria Hartley (3 points, 1 passe) alourdissent la mise, mais Sonia Citron (19 points, 3 rebonds) frappe de loin pour ramener les Mystics à neuf longueurs. Un tir loin d'être anodin puisque la meneuse atteint la barre des 528 points en carrière, un record pour une rookie de Washington. Elle dépasse Chamique Holdsclaw qui en avait inscrit 525 pour sa première année en WNBA.

Des efforts insuffisants pour permettre aux Mystics de revenir dans la partie puisque Leïla Lacan arrache un ballon des mains de Lucy Olsen pour se créer un tir à mi-distance de l'autre côté du terrain et redonner 10 points d'avance au Sun (59-49).

La Française se montre au début du dernier acte avec deux nouveaux points dans la raquette avant de trouver Saniya Rivers sur une contre-attaque (66-53). Malgré les efforts de Sonia Citron et de Kiki Iriafen (9 points, 12 rebonds) en fin de rencontre, les Mystics ne recollent pas au score et s'inclinent assez logiquement (80-69).

La franchise de la capitale aura l'occasion de prendre sa revanche ce jeudi puisque Mystics et Sun croiseront à nouveau le fer, cette fois-ci dans le Connecticut.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.