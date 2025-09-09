L’Atlanta Dream reprend la deuxième place en s’imposant face au Sun

Le Dream se livre un duel à distance avec les Aces, pour savoir quelle équipe finira deuxième, derrière les Lynx. Si Las Vegas avait battu le Sky ce dimanche, Atlanta avait l’occasion de répondre avec une victoire face au Sun. Une rencontre que Connecticut abordait sans les Françaises Leïla Lacan, absente pour des raisons personnelles, et Bria Hartley victime d’une déchirure du ménisque et qui ne rejouera pas de la saison.

Assez logiquement, le Dream prend donc les commandes de cette partie et mène rapidement de 10 points après une flèche à longue distance de Naz Hillmon, servie par Maya Caldwell (22-12). Néanmoins, à la fin de ce premier acte, le Sun recolle au score grâce à un 8-0 conclu par un tir de loin de Marina Mabrey (26-24). Après un “backdoor” de Lindsay Allen, Connecticut passe devant au milieu du deuxième quart-temps, mais cette domination est de courte durée. Brittney Griner (10 points, 2 rebonds) prend d’abord le meilleur sur Tina Charles à l’intérieur puis Maya Caldwell est totalement oubliée derrière l’arc et elle inscrit donc un tir à 3-points grand ouvert (37-35).

Finalement, les deux équipes s’échangent les coups jusqu’à la mi-temps, mais c’est encore une fois le Dream qui mène au moment de rejoindre les vestiaires malgré un tir au buzzer de Saniya Rivers (16 points, 4 rebonds) pris à quasiment deux mètres derrière la ligne à 3-points (45-43). Un shoot qui lui permet de battre le record de tirs à 3-points réussie par une rookie du Sun sur une saison puisque l'ancienne de North Carolina State a décoché 42 flèches à longue distance depuis le début de la saison régulière.

L’attaque du Sun est restée au vestiaire…

Au retour des vestiaires, Atlanta s’envole à cause d’une panne d’adresse de la part du Sun. Les joueuses de Rachid Meziane passent quatre minutes sans inscrire le moindre point avant que Tina Charles (12 points, 2 rebonds, 2 passes) ne mette fin à la disette offensive. Un trou d’air dont a profité Atlanta pour passer un 16-3 et prendre une avance assez confortable de 16 points avant le début du dernier acte.

Sans surprise, le Sun n’arrive pas à recoller dans le quatrième quart-temps malgré le tir de loin réussi de Migna Touré (3 points, 2 rebonds, 3 passes).

Atlanta s’impose 87 à 62 et remporte son 29e match de la saison. Avec ce succès, Karl Smesko prend le record du plus grand nombre de victoires sur une saison par un entraîneur rookie en WNBA.

Ce succès permet également à l'équipe de Rhyne Howard de reprendre la deuxième place du classement. Toutefois, l’écart entre le Dream (29 victoires pour 14 défaites) et les Aces (28 victoires pour 14 défaites) est minime. Si les deux équipes finissent avec le même bilan à la fin de la saison régulière, Las Vegas prendra la deuxième place puisque les joueuses de Becky Hammon ont dominé trois fois la franchise de Géorgie cette saison.