Pour God Shammgod, le Magic est prêt à faire du bruit

Avec deux saisons de suite dans le positif (47 et 41 victoires) mais aussi deux éliminations dès le premier tour des playoffs, Orlando est désormais une équipe solide, mais qui n'a pas encore franchi le cap. L'intersaison a donc été consacrée à renforcer ce groupe ambitieux, pour enfin être capable de se battre avec les meilleurs. En point d'orgue, l'arrivée de Desmond Bane, un cadre des Grizzlies, capable d'apporter entre 20 et 25 points chaque soir.

Sur le banc aussi, il y a du nouveau, avec l'arrivée de God Shammgod, ancien assistant des Mavericks. Ce dernier sera maintenant aux côtés de Jamahl Mosley, pour continuer de faire avancer les jeunes talents locaux.

« Paolo Banchero, Franz Wagner et les autres sont en train de s'épanouir », juge God Shammgod. « Ils sont au bon âge. Ils sont encore jeunes, encore capables d'oser. D'oser être grands. »

Le recrutement estival doit permettre au Magic de progresser de manière significative, d'enfin frapper fort dans la conférence Est pour s'installer parmi les cadors.

« Paolo et Franz vont devenir des grands joueurs, et on a aussi Desmond Bane, Jalen Suggs, Anthony Black, Tyus Jones. On a beaucoup de bons joueurs », poursuit l'ancien assistant de Dallas. « Ils sont tous prêts à laisser leur empreinte. Je suis heureux et honoré d'en faire partie. »