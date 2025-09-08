Le trio Allemand-Burrell-Hamby maintient les Sparks en vie

Les Sparks peuvent continuer de croire en leur qualification en playoffs ! Cette nuit face à Dallas, bon dernier de la classe, Los Angeles a réussi à mieux contenir Paige Bueckers, qui avait planté 44 points lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, et a pu compter sur les relais précieux de Julie Allemand (21 points), Rae Burrell (13 points) et Dearica Hamby (15 points) pour distance les Wings lorsque celles-ci ont repris les devants après le repos.

Los Angeles avait pourtant attaqué fort en claquant un 12-0 dès les premières minutes pour passer à +10 grâce à deux paniers consécutifs de Julie Allemand (16-6). Cameron Brink a participé au show en scorant le premier panier du deuxième quart-temps puis en servant Azura Stevens à 3-points (26-14). Les 3-points de Kelsey Plum et Dearica Hamby dans la foulée laissaient présager une deuxième mi-temps sans secousse (42-33). Mais c'était sans compter sur le culot de ces Wings et de sa meneuse rookie Paige Bueckers.

À la passe ou à la finition, l'ancien joyau d'UConn a en effet activement participé au 11-2 qui a permis à Dallas d'égaliser à 46-46. Dans la foulée, son lay-up acrobatique et le 3-points de Myisha Hines-Allen ont fait passer les Wings en tête (54-55). Tout était à refaire pour LA, qui a pu compter sur son trio Allemand-Burrell-Hamby pour faire le job.

La meneuse belge a d'abord illuminé la fin de troisième quart-temps avec trois paniers dont un 2+1 et un 3-points pour redonner l'avantage aux Californiennes à 1.4 seconde du buzzer de la période (64-63).

Rae Burrell a pris le relais en scorant 11 points dans le 16-0 passé par les Sparks pour débuter le dernier acte avec également un 2+1 et deux flèches à 3-points ! Cette fois, les Wings étaient KO debout (82-64) et les coéquipières de Dearica Hamby ont pu finir sereinement pour s'imposer 91-77.

Place à la suite avec un plan simple, gagner les deux derniers matchs (et pas des moindres) à Phoenix puis face à Las Vegas tout en espérant une défaite de Seattle pour son dernier match, à la maison contre les Valkyries.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.