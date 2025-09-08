Matchs
Le trio Allemand-Burrell-Hamby maintient les Sparks en vie

WNBA – Les trois joueuses de Los Angeles ont su se relayer pour distancer une équipe de Dallas emmenée par Paige Bueckers (18 points, 7 passes décisives) et aller chercher la victoire (91-77) afin de préserver un mince espoir de qualification pour les playoffs.

sparks wings Les Sparks peuvent continuer de croire en leur qualification en playoffs ! Cette nuit face à Dallas, bon dernier de la classe, Los Angeles a réussi à mieux contenir Paige Bueckers, qui avait planté 44 points lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, et a pu compter sur les relais précieux de Julie Allemand (21 points), Rae Burrell (13 points) et Dearica Hamby (15 points) pour distance les Wings lorsque celles-ci ont repris les devants après le repos.

Los Angeles avait pourtant attaqué fort en claquant un 12-0 dès les premières minutes pour passer à +10 grâce à deux paniers consécutifs de Julie Allemand (16-6). Cameron Brink a participé au show en scorant le premier panier du deuxième quart-temps puis en servant Azura Stevens à 3-points (26-14). Les 3-points de Kelsey Plum et Dearica Hamby dans la foulée laissaient présager une deuxième mi-temps sans secousse (42-33). Mais c'était sans compter sur le culot de ces Wings et de sa meneuse rookie Paige Bueckers.

À la passe ou à la finition, l'ancien joyau d'UConn a en effet activement participé au 11-2 qui a permis à Dallas d'égaliser à 46-46. Dans la foulée, son lay-up acrobatique et le 3-points de Myisha Hines-Allen ont fait passer les Wings en tête (54-55). Tout était à refaire pour LA, qui a pu compter sur son trio Allemand-Burrell-Hamby pour faire le job.

La meneuse belge a d'abord illuminé la fin de troisième quart-temps avec trois paniers dont un 2+1 et un 3-points pour redonner l'avantage aux Californiennes à 1.4 seconde du buzzer de la période (64-63).

Rae Burrell a pris le relais en scorant 11 points dans le 16-0 passé par les Sparks pour débuter le dernier acte avec également un 2+1 et deux flèches à 3-points ! Cette fois, les Wings étaient KO debout (82-64) et les coéquipières de Dearica Hamby ont pu finir sereinement pour s'imposer 91-77.

Place à la suite avec un plan simple, gagner les deux derniers matchs (et pas des moindres) à Phoenix puis face à Las Vegas tout en espérant une défaite de Seattle pour son dernier match, à la maison contre les Valkyries.

/ Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hamby Las Vegas 27 14 .659 5.5 W13 dearica-hamby 27
A. Stevens Phoenix 27 15 .643 6 L1 azura-stevens 27
R. Jackson Golden State 23 19 .548 10 L1 rickea-jackson 23
K. Plum Seattle 22 21 .512 11.5 L2 kelsey-plum 22
/ Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Hines-Allen 25 6/15 1/1 2/5 4 4 8 4 2 1 1 1 +14 15 16
M. Siegrist 30 5/11 1/5 2/2 1 10 11 2 3 2 1 0 +13 13 21
G. Berger 22 4/10 1/5 2/2 1 2 3 2 1 0 1 0 +2 11 9
P. Bueckers 24 4/14 2/5 2/2 0 1 1 2 2 0 1 0 -4 12 4
H. Jones 35 8/8 3/3 2/2 1 0 1 4 3 5 0 0 +16 21 31
A. Okonkwo 15 3/7 0/3 0/2 1 8 9 2 0 0 0 1 +1 6 12
D. Miller 2 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 0 1
A. Petty 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Williams 5 0/2 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -2 0 -2
A. James 23 4/12 2/6 3/3 2 0 2 3 1 3 1 0 +13 13 12
L. Yueru 16 0/4 0/3 0/2 0 4 4 3 2 0 1 0 +18 0 0
34/84 10/33 13/20 10 31 41 23 14 11 7 2 91 104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

