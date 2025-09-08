En balade à Baltimore, le Fever valide son billet pour les playoffs

Le Fever se rendait exceptionnellement à Baltimore pour, en cas de victoire, composter son ticket pour les playoffs face à une équipe des Mystics qui ne jouent plus rien depuis un moment, assurée de terminer à la 10e place.

Pourtant, les dix premières minutes de la partie sont en faveur de Washington qui mène 20 à 19 au terme du premier acte. Dans le deuxième quart-temps, les Mystics continuent de mener au score grâce à Sonia Citron autrice de 13 de ses 17 points en première période. Une bonne entame de match qui lui permet de battre le record de points sur une saison inscrit par une joueuse des Mystics détenu jusqu'ici par Brittney Sykes et ses 636 unités en 2023.

Toutefois, les joueuses de Sydney Johnson encaissent un 9-2 juste avant la pause et se retrouvent menées 45 à 38 au moment de rejoindre les vestiaires.

La qualification en playoffs assurée avec la manière !

À la reprise, Indiana donne un premier coup d'accélérateur pour prendre onze longueurs d'avance, ce qui est le plus gros écart du match (51-40). Washington tente de revenir au score derrière un bon passage de Kiki Iriafen (11 points, 5 rebonds) au milieu de ce troisième acte, mais c'est insuffisant pour égaliser ou passer devant. Pire encore, sous l'impulsion de Kelsey Mitchell (10 points), le Fever creuse un peu plus l'écart et s'offre 15 points d'avance juste avant le début du dernier acte (62-47).

Un quatrième quart-temps à sens unique puisque le Fever lance un 13-0 au cours duquel Natasha Howard (17 points, 4 rebonds) donne 20 longueurs d'avance à Indiana, mais les joueuses de Stephanie White ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Ariel Powers se montre avec deux flèches de loin de suite puis Natasha Howard brille à l'intérieur avec un “lay-up” qui enterre définitivement les espoirs de victoire des Mystics (83-53).

Assez logiquement et au terme d'une seconde période à sens unique, Indiana s'impose largement 94 à 65 et participera aux playoffs malgré une saison ternie par les nombreuses blessures dont la fin de saison de Caitlin Clark, touchée à l'aine. Tout ce qu'il reste à savoir, c'est le classement final du Fever qui pourrait prendre la sixième place des Valkyries ou glisser à la huitième position derrière le Storm si l'équipe de Seattle remporte son dernier match de la saison face à Golden State et qu'Indiana ne gagne pas son ultime rencontre de cette régulière face aux Lynx.