La Lituanie brise le rêve de la Lettonie

Après l'Estonie il y a quelques jours, la Lettonie retrouvait son autre voisin balte pour un nouveau derby alléchant. Mais la Lituanie a proposé une adversité encore plus élevée et, sans trop trembler, elle est parvenue à l'emporter avec autorité (88-79) et sans jamais être menée. Malgré un Kristaps Porzingis à… 34 points et 19 rebonds.

Dans le premier quart-temps, même si Jonas Valanciunas sort dorénavant du banc, tandis que Rokas Jokubaitis n'est plus là, la Lituanie attaque fort et développe un sacré rythme. Sous l'impulsion de Arnas Velicka et Deividas Sirvydis, qui lisent parfaitement et punissent constamment la défense adverse, de loin puis de près. La Lettonie résiste tant bien que mal, avec Kristaps Porzingis, mais l'écart est déjà creusé : 28-18.

C'est alors que les Lettons s'ajustent en défense, font chuter les pourcentages lituaniens (tout en augmentant les leurs) et recollent peu à peu au score, dans un match qui devient plus physique et donc plus haché, dans une grosse ambiance. En grande forme, Deividas Sirvydis et Arnas Velicka restent, eux, sur les mêmes bases en attaque et ils initient ce « run » qui permet à leur équipe de refaire l'écart : 47-37.

Kristaps Porzingis, seul contre tous

L'intensité monte encore d'un cran après la pause, à l'image de ce coup de coude sur Arnas Velicka, qui termine en sang, ou du nombre de fautes provoquées par Kristaps Porzingis, seul contre tous et par qui passent tous les ballons. En revanche, rien ne change réellement au tableau d'affichage (66-54), alors que se profile un quatrième quart-temps sous haute tension…

Chaque équipe continue de multiplier les fautes, ce qui ne favorise évidemment pas le beau jeu, tandis que le rythme est de moins en moins élevé. Le chrono tourne, l'écart est stabilisé entre 10 et 15 points, Kristaps Porzingis tente de sauver la Lettonie, sauf que Deividas Sirvydis (18 points, 7 rebonds), Arnas Velicka (21 points, 12 passes, 5 rebonds) et Azuolas Tubelis (18 points, 12 rebonds) calment les ardeurs lettones, pour de bon.

Derrière de bout en bout, le pays hôte prend donc la porte dès les huitièmes de finale, alors qu'il rêvait d'une médaille à la maison. La Lituanie rejoint de son côté les quarts de finale, pour affronter la Grèce ou Israël, alors que la gestion du cas Jonas Valanciunas a interrogé (à peine 10 minutes de jeu). Mais cela n'a pas posé problème cet après-midi.

