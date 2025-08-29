Face à l’Estonie, Kristaps Porzingis évite une nouvelle désillusion à la Lettonie

Ce fut plus compliqué qu'imaginé pour la Lettonie, mais elle a finalement assuré l'essentiel contre l'Estonie (72-70), dans cette rencontre qui s'est décidée dans la dernière minute. Attendu après avoir été dominé par Alperen Sengun en ouverture, Kristaps Porzingis a répondu présent (26 points et 7 rebonds), même si ses nombreux ballons perdus (7) ont illustré les difficultés de son équipe pendant de longues séquences.

Bruyants, les quelque 10 000 fans présents dans la Xiaomi Arena de Riga ont en tout cas assisté à un match à suspense, et très physique, entre les deux pays baltes. Il a ainsi fallu attendre un « and-one » de Kristaps Porzingis à une minute de la fin pour que la Lettonie prenne l'ascendant pour de bon (71-64).

Avant ça, l'Estonie semblait se diriger vers une grosse surprise, menant pendant trois quarts-temps, de 12 points au maximum, et n'étant rejointe qu'à la toute fin du troisième, quand Kristaps Porzingis, encore lui, a initié le 9-0 qui a tout changé. Une bonne manière de réagir, après son entame compliquée, où il a gâché plusieurs possessions en se précipitant un peu trop, balle en main.

Cette victoire permet donc à la Lettonie de revenir à un bilan équilibré (1-1) après sa défaite inaugurale contre la Turquie. Son prochain match est prévu contre la Serbie, ce samedi (17h). Le même jour (13h45), les Estoniens défieront la République tchèque, elle aussi privée de succès après deux matchs dans le tournoi.

