Théo Maledon veut montrer un autre visage

Heureusement que Théo Maledon a profité de la large victoire contre l'Islande pour gonfler un peu ses statistiques car sans ses 9 points dans ce match, ses chiffres auraient été faméliques pour ce premier tour de l'EuroBasket. Il l'a terminé avec seulement 4.4 points de moyenne avec un affreux 1/13 à 3-pts.

Sa seule réussite derrière l'arc est arrivée dans ce dernier match de la phase de groupe. Au meilleur moment donc. « Chaque match est différent mais je vais me servir de tout ce que j'ai accompli pour être en confiance et être actif », annonce-t-il avant d'affronter la Géorgie ce dimanche.

Que retient-il justement de ces cinq premiers matches ? « J'ai appris pas mal de choses », affirme le joueur du Real Madrid, conscient également qu'il n'a pas été à son meilleur niveau.

« C'est ce qui me donne hâte de débuter cette autre phase pour montrer un autre visage. Après, ça reste secondaire, c'est l'équipe qui importe et le but, c'est de gagner le match. Savoir que je peux avoir de l'impact, ça me donne envie pour ce huitième et sur cette seconde phase. »

Freddy Fauthoux et son staff ont gardé confiance en lui, malgré sa maladresse, en le maintenant dans le cinq majeur. « Les onze joueurs savent qu'ils peuvent apporter. C'est une de nos forces dans cette compétition. C'est important que tout le monde ait la mentalité de se sacrifier pour l'équipe », conclut-il.

Propos recueillis par Clément Carton