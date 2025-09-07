Test de chaussures : Andrew Wiggins aux petits soins avec la Peak AW3 et la Talent 2

Solidement installé dans la formation des Warriors depuis 2020 et sacré champion NBA en 2022 au terme d'une série finale où il a joué un rôle important aux côtés du trio Curry-Thompson-Green face à Boston, Andrew Wiggins a eu le privilège de bénéficier de sa première chaussure signature grâce à Peak Sports.

L'équipementier chinois a sorti une très bonne AW 1, qui se rapprochait peut-être un peu trop de la Lou Williams 3 en plus basse. Et après une AW 2 résolument plus dynamique l'an dernier, voici l'heure de présenter la dernière création née de la collaboration entre Peak Sports et l'ailier qui évolue désormais au Heat depuis février dernier : la AW3 !

La ligne d'Andrew Wiggins regorge de nouveautés cette année, avec une AW3 « Switch » essentiellement composée de modèles dépareillés et qui espère faire la différence grâce à son assortiment inédit de semelles de propreté. Comme l'an dernier, la paire est accompagnée d'une deuxième ligne signature, baptisée « Talent», un peu moins sophistiquée et plus abordable financièrement.

Le test est ici l'occasion de comparer les deux paires, entre une AW 3 très complète, avec un design soigné et des finitions haut de gamme, et la Talent 2, très confortable mais tout aussi dynamique.

CONFORT GÉNÉRAL

Tout d'abord, il faut dire que cette version “Switch” aux coloris dépareillés, ici rouge d'un côté et bleu de l'autre, ça en jette ! Les motifs peau de serpent sur l'empeigne, le logo du joueur bien visible sur le talon en TPU, comme sur la AW2, ou encore la pastille sur la languette, tout y est.

Une fois aux pieds, on ressent un bon mix entre confort et dynamisme. Tout dépendra ensuite de la semelle choisie ! La languette est assez fine, le maintien global est plutôt bon. On aurait toutefois apprécié un peu plus de points d'aération.

Note 8,5

AMORTI

La AW 3 marque un très gros point au niveau de la semelle puisque Peak Sports met deux jeux de semelles de propreté à votre disposition ! Selon ce que vous recherchez, entre davantage de confort, ou un dispositif plus dynamique, vous choisirez alors la première semelle, entièrement composée de la moelleuse mousse Taichi, ou la deuxième, qui mêle mousse Taichi à l'arrière et un amorti « Super P-Motive » plus réactif à l'avant du pied.

C'est le coup parfait pour Peak Sports qui offre ainsi le choix à chacun d'opter pour le confort inégalable de la mousse Taichi et un ensemble pour les profils un peu plus percutants, avec cette deuxième semelle de propreté plus dynamique.

Note : 9,5/10

TRACTION

La semelle extérieure en caoutchouc avec ses motifs circulaires et multidirectionnels ne paient pas de mine mais assurent parfaitement niveau accroche. Les appuis latéraux et départs vers l'avant sont parfaitement assurés avec une semelle dessinée en ce sens sur les parties extérieures.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

Pour une coupe basse, Peak a mis les formes offrir un très bon maintien de la base du pied, tout en laissant plus de liberté sur la partie avant. La sensation de compression du pied est renforcée par un dispositif en TPU avec une languette au niveau de la malléole qui se resserre lorsque la chaussure est lacée, et maintient donc le tout de façon optimale. C'est une grande nouveauté et ce n'est pas un gadget, l'effet se fait bien ressentir !

Le rendu est également très positif niveau stabilité avec le retour de la plaque en carbone “Foothold” sous le milieu du pied, là où on la retrouvait sur toute la longueur sur la AW2.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

La AW3 a su étoffer sa version précédente en présentant ici un modèle plus complet, plus soigné, renforcé par le dispositif exceptionnel « I-Sole » qui permet de changer de semelle de propreté selon ses préférences.

La tige de ce coloris « Year of the Snake » en bleu et rouge aux motifs peau de serpent envoie vraiment du très lourd. Les coloris « mixtes », c'est un autre parti pris très fort qui promet un feu d'artifice de couleurs avec déjà six versions au choix.

Au niveau finitions aussi, Peak a fait le nécessaire pour mettre en lumière toutes les particularités et accomplissements d'Andrew Wiggins. Au delà de son logo imposant présent sur le support en TPU sur le talon, on trouve son numéro 22 au niveau des lacets, sa signature sur la semelle intermédiaire ainsi que sur la tirette recouverte d'une bande holographique.

Les clins d’œil sont également nombreux sous la semelle, avec un 3 en référence à ce troisième modèle signature, le symbole du Canada et des années qui ont marqué sa carrière : 2014 pour sa Draft, 2015 pour son trophée de rookie de l'année, 2022 pour son premier titre et première sélection All-Star… Là encore, tout y est.

La composition de la tige a de quoi garantir une durée de vie plus que correcte, avec notamment des renforts en TPU, également présents à l'avant de la AW3, pour consolider l'ensemble.

Note : 9

VERDICT DE LA AW3

Andrew Wiggins peut se targuer d'avoir une collection signature qui ferait envie à beaucoup de superstars NBA ! Cette troisième version crée à nouveau l'événement avec ses coloris mixtes et ses deux jeux de semelle de propreté qui offrent à chaque utilisateur le choix de varier à sa guise entre confort et dynamisme. Du jamais vu !

Cette AW3 a gardé le même ADN que la AW2 au niveau du design et a su corriger le tir en offrant un meilleur compromis entre le confort et la réactivité de la semelle. L'ensemble est très bien maintenu pour une coupe basse avec son petit gadget au niveau de la cheville qui fait son effet. Dans le style, c'est bien évidemment la meilleure chaussure de la collection de l'ailier du Heat, même si la AW1 était également très bonne, dans un autre registre.

Note : ⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 425 grammes

Prix : disponible à 140 euros sur le site officiel de Peak Sports France

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

Que vaut la Talent 2 ?

Pour une paire « alternative », la deuxième chaussure signature d'Andrew Wiggins offre elle aussi de bonnes garanties sur le plan technique. La stabilité est excellente, au moins autant que sur la AW3, et l'adhérence est également de haute qualité, avec une semelle extérieure quasi identique, au niveau des contours et du revêtement.

La Talent 2 offre peut-être un poil plus de confort général. La pastille sur la languette a été remplacée par un “pump” tout aussi bien senti. Le pied est également suffisamment bien aéré. A noter un petit coup de coeur pour les lacets ! Le modèle opte pour une semelle intermédiaire en mousse « Taichi » au talon et « P-Soon » sous l'avant du pied et le résultat offre un amorti plutôt très bon. Niveau maintien, le dispositif est bien plus classique, même si le rôle du renfort en TPU dans le maintien du talon est tout aussi efficace.

La Talent 2 est bien sûr moins pourvue en finitions avec une tige entre mesh et nylon et une partie en cuir à l'arrière. Les clins d'œil aussi, même si la signature d'Andrew Wiggins se trouve sur la semelle intermédiaire. A l'arrière, le logo Peak remplace celui du joueur du Heat sur la AW3. Niveau durée de vie, la Talent 2 2 promet d'être tout aussi résistante, si ce n'est plus.

Les finitions sont plus discrètes et l'ensemble a beau être plus modeste, mais les garanties techniques sont bien là, et c'est encore le plus important.

La Talent 2 est disponible en six coloris sur le site officiel de Peak Sports France au prix de 108 euros.