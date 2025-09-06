Battu par le Liberty, le Storm n’a toujours pas son ticket pour les playoffs

Pour le troisième duel de la saison entre le Liberty de Marine Johannès (3 rebonds, 1 passe) et le Storm de Gabby Williams (7 points, 5 rebonds), Seattle avait absolument besoin d’une victoire pour s'assurer de jouer les playoffs, mais encore une fois les joueuses de Noelle Quinn ont craqué en seconde période.

À la mi-temps, Seattle comptait huit points d’avance suite à un deuxième quart-temps maîtrisé et remporté 31 à 17. Si au terme du troisième acte, les coéquipières de Dominique Malonga (8 points, 2 rebonds, 2 contres) mènent toujours, Breanna Stewart se charge de renverser le Storm en seulement dix minutes.

La star de New York a inscrit 13 de ses 24 points dans le dernier acte et a ajouté trois contres pour faire grimper son total personnel à cinq sur cette partie, son record cette saison. Ainsi, au terme d’une deuxième mi-temps dominée (45-29), le Liberty s’impose 84-76 et retrouve le goût de la victoire après deux défaites consécutives.

Le Storm toujours maître de son destin

Pour sa part, Seattle avait l’occasion de profiter du faux pas de Los Angeles à Atlanta pour valider son ticket pour les playoffs, mais la qualification devra attendre puisque l’équipe de Noelle Quinn essuie une troisième défaite en cinq matchs.

Une situation qui semble exaspérer Skylar Diggins qui avait déjà refusé de répondre aux médias lors du dernier revers de son équipe face aux Sparks. Après s’être excusée en conférence de presse elle a tenté d’expliquer la situation compliquée du Storm en sortie de défaite.

“C’est dur de gagner dans cette Ligue et évidemment que nous ne sommes pas satisfaites dans la situation dans laquelle nous sommes”, avoue-t-elle. “Nous sommes dégoûtées, c’est ça que vous voulez entendre ? Mais c’est toujours le cas quand vous faites les choses à fond. Nous ne voulions pas être dans cette foutue situation, mais nous y sommes. Cependant, nous allons continuer de tout donner et si nous ne parvenons pas à nous qualifier, c’est tout simplement qu’on ne le mérite pas.”

Toutefois, le Storm possède encore son destin entre ses mains puisqu’une victoire pour son dernier match de la saison face à Golden State leur assurerait une place pour les playoffs. À l’inverse, si les joueuses de la cité émeraude s’inclinent contre la bande de Carla Leite, elles devront espérer que les Sparks perdent un de leurs trois derniers matchs respectivement face aux Wings, au Mercury et aux Aces.