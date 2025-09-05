Isaïa Cordinier prêt à la guerre avec son « frère », Tornike Shengelia

Isaïa Cordinier et Tornike Shengelia sont arrivés ensemble à la Virtus Bologne, en 2021. Quatre ans plus tard, et après un titre de champion d'Italie, ils en sont partis ensemble. Le Français vers l'Anadolu Efes, le Géorgien pour le FC Barcelone. Mais avant ça, les deux hommes vont se croiser en huitièmes de finale de l'Euro !

« C'est l'un des meilleurs postes 4 d'Euroleague, de loin » explique le Français au sujet du capitaine de l'équipe de Géorgie, prochain adversaire des Bleus. « Il a une sorte de fierté supplémentaire, je ne sais pas comment appeler ça mais en étant proche de lui, on comprend à quel point c'est important pour lui de jouer pour son pays. »

Tellement important qu'il joue clairement diminué. Victime d'un problème d'arythmie cardiaque, il n'était pas sûr de pouvoir participer à la compétition. Finalement, il est bien présent, mais il est loin du joueur dominant qu'il était ces dernières saisons en Europe, avec seulement 9.6 points de moyenne, à 37% de réussite, sur le premier tour.

Des frères désormais ennemis

« La Géorgie, c'est un pays qui est très fier de base, avec des joueurs qui donnent tout, et lui c'est la locomotive de tout ça » continue Isaïa Cordinier. « Il représente beaucoup pour le pays donc ça va être super. C'est pour ça aussi qu'on joue au basket, pour ce genre de matchs, pour les coéquipiers, parce qu'on a envie de donner encore plus pour battre nos coéquipiers ou nos anciens coéquipiers. Parce que sur le terrain, il n'y a pas d'ami. »

Tant mieux, car Isaïa Cordinier et Tornike Shengelia ont partagé beaucoup de choses ces quatre dernières années.

« C'est devenu un frère. On est passé par pas mal d'étapes, on avait fait une sorte de pacte pour ces derniers playoffs du championnat italien parce qu'on savait que notre cycle à Bologne arrivait à terme et qu'on voulait partir sur une bonne note. C'est ce qu'on a réussi à faire donc on était super fiers. C'est quelqu'un avec lequel je serai en contact pour le reste de ma carrière et de ma vie parce qu'on a vécu quatre années assez fortes à Bologne » conclut-il ainsi, révélant avoir envoyé un SMS à son ancien coéquipier de Bologne dès la fin de Grèce – Espagne et être désormais prêt « à aller à la guerre » face à lui. Ce sera à partir de 14h15, dimanche.

Propos recueillis par Clément Carton, à Riga