Olivier-Maxence Prosper rebondit aux Grizzlies

NBA – Ancien premier tour de Draft, Olivier-Maxence Prosper devra se contenter d'un simple « two-way contract » à Memphis.

prosperCoupé par les Mavericks pour faire de la place à Dante Exum, Olivier-Maxence Prosper va rejoindre les Grizzlies, et il n'a pas trouvé mieux qu'un « two-way contract ». Selon Shams Charania, la direction de Memphis était intéressé par le joueur, mais elle ne souhaitait pas l'acquérir via un échange. Ils ont donc attendu qu'il soit libre pour lui proposer leur troisième et dernier « two-way contract ».

Ce qui signifie que l'ailier canadien, premier tour de Draft en 2023, va faire des allers-retours entre la NBA et la G-League. Un championnat qu'il connaît bien puisque lors de sa saison rookie, il avait tourné à 18.3 points et 7.8 rebonds de moyenne au sein des Texas Legends, avec un bon 42% à 3-points.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Par Fabrice Auclert
