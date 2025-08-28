Olivier-Maxence Prosper sacrifié par les Mavs ?

Actuellement, les Mavericks possèdent 15 joueurs sous contrat et leur effectif est donc plein. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore pu enregistrer Dante Exum, dont la re-signature (pour 2.3 millions de dollars sur un an) a été annoncée il y a quasiment deux mois (et est devenue nécessaire à la mène, avec la blessure de Kyrie Irving).

Par conséquent, ils vont devoir se séparer d'un joueur et Marc Stein indique que c'est Olivier-Maxence Prosper qui a de fortes chances d'être sacrifié par les dirigeants texans. Il lui reste deux ans de contrat (3 millions de dollars en 2025/26 puis 5.3 millions de dollars en 2026/27), mais avec une « team option » sur la deuxième année.

Dans l'idéal, Dallas aimerait forcément s'en séparer via un transfert, mais on imagine que le Canadien n'est pas l'élément le plus prisé du marché, au vu de ses deux premières saisons dans la ligue (3.5 points et 2.2 rebonds, sur 10 minutes et une centaine de matchs).

Drafté en 2023 (24e position), « OMax » n'est jamais vraiment parvenu à s'imposer sous Jason Kidd, mais il n'a que 23 ans et une franchise pourrait donc être tentée de le relancer. Si Dallas l'accompagne d'un choix de Draft ?

Olivier-Maxence Prosper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 40 8 38.5 28.9 68.3 0.6 1.4 2.0 0.6 0.5 0.2 0.2 0.1 3.0 2024-25 DAL 52 11 40.2 23.5 64.5 0.8 1.6 2.4 0.8 0.5 0.5 0.3 0.1 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.