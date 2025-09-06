Louisville à l’honneur sur la D.O.N. Issue #7

Flashback ! C'était il y a dix ans, Donovan Mitchell effectuait ses débuts à l'université des Cardinals de Louisville en NCAA. Après une première année d'adaptation, l'arrière avait tout cassé lors de sa deuxième saison, décrochant directement son ticket pour la NBA, direction le Jazz dès la Draft 2017.

Dix ans plus tard, Donovan Mitchell a parcouru un sacré chemin, à tel point qu'il fait partie des joueurs « installés » à bénéficier d'une chaussure signature. Avec adidas, « Spida » en est même à sa septième paire !

Le troisième coloris de la D.O.N. Issue #7 est connu depuis peu et rendra donc hommage à son « alma mater », aux couleurs des Cardinals. La base rouge est complétée par une partie supérieur en noir, et l'ensemble est séparé par une bande blanche. Le logo du joueur et de la marque aux trois bandes apparaissent en blanc, respectivement sur la languette et le talon.

Quatrième coloris mis en vente en France, la D.O.N. Issue #7 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.