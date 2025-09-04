Pour les Bleus, le carton face à l’Islande est source de confiance

Que retenir du festival offensif des Bleus face à une équipe d'Islande clairement limitée ? Pas forcément grand-chose, si ce n'est que ça permet d'aborder les huitièmes de finale avec le vent dans le dos.

« Ce match était important pour nous donner confiance, trouver du liant pour les matchs suivants, on ne connait pas notre futur adversaire mais on voulait respecter l’adversaire et nous respecter nous-mêmes » explique Mam Jaiteh. « Il était important de rentrer avec la bonne intensité et la bonne envie, de donner le bon ton. »

Et le bon ton a été donné, avec huit Français à plus de dix points, dont Zaccharie Risacher (15 points), Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points), Nadir Hifi (11 points) ou Isaïa Cordinier (10 points).

« Ce match-là était important pour nous, avant de commencer les huitièmes, pour que tout le monde ait de la confiance. Tout le monde a plus scoré aujourd’hui » confirme Guerschon Yabusele. « Il fallait prendre confiance, qu’on arrive à jouer ensemble, à imposer notre jeu. C’était important pour nous. Et c’est bien que ce soit arrivé à la fin, avant de commencer les huitièmes. Il faut qu’on soit plein de confiance pour commencer (les phases finales). »

Emmagasiner de la confiance, c'était donc bien le thème du jour chez les Bleus.

« On a vu tout ce qu’on peut produire, quand on défend, qu’on relance, qu’on a du rythme et que la balle tombe dedans. Il y a beaucoup de joueurs à 10 points ou plus, ça prouve la force du collectif. C’est parfait pour prendre le rythme, travailler et se mettre en confiance » pouvait d'ailleurs conclure Isaïa Cordinier.