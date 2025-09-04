NBA
Pour les Bleus, le carton face à l’Islande est source de confiance

Publié le 4/09/2025 à 17:10

Guerschon Yabusele et les autres joueurs de l'Equipe de France étaient satisfaits de finir cette phase de poules sur une victoire. Pour emmagasiner de la confiance.

Zaccharie Risacher avec les BleusQue retenir du festival offensif des Bleus face à une équipe d'Islande clairement limitée ? Pas forcément grand-chose, si ce n'est que ça permet d'aborder les huitièmes de finale avec le vent dans le dos.

« Ce match était important pour nous donner confiance, trouver du liant pour les matchs suivants, on ne connait pas notre futur adversaire mais on voulait respecter l’adversaire et nous respecter nous-mêmes » explique Mam Jaiteh. « Il était important de rentrer avec la bonne intensité et la bonne envie, de donner le bon ton. »

Et le bon ton a été donné, avec huit Français à plus de dix points, dont Zaccharie Risacher (15 points), Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points), Nadir Hifi (11 points) ou Isaïa Cordinier (10 points).

« Ce match-là était important pour nous, avant de commencer les huitièmes, pour que tout le monde ait de la confiance. Tout le monde a plus scoré aujourd’hui » confirme Guerschon Yabusele. « Il fallait prendre confiance, qu’on arrive à jouer ensemble, à imposer notre jeu. C’était important pour nous. Et c’est bien que ce soit arrivé à la fin, avant de commencer les huitièmes. Il faut qu’on soit plein de confiance pour commencer (les phases finales). »

Emmagasiner de la confiance, c'était donc bien le thème du jour chez les Bleus.

« On a vu tout ce qu’on peut produire, quand on défend, qu’on relance, qu’on a du rythme et que la balle tombe dedans. Il y a beaucoup de joueurs à 10 points ou plus, ça prouve la force du collectif. C’est parfait pour prendre le rythme, travailler et se mettre en confiance » pouvait d'ailleurs conclure Isaïa Cordinier.

Par Dimitri Kucharczyk
