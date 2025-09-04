Alors qu’il va quitter le groupe des Bleus, Matthew Strazel s’imagine bien capitaine

Blessé à la dernière minute, et remplacé par Nadir Hifi, Matthew Strazel a pourtant accompagné l'Equipe de France à l'EuroBasket 2025. Néanmoins, comme Alexandre Sarr, le joueur de l'AS Monaco ne sera pas avec les Bleus en Lettonie pour les phases finales puisqu'il va continuer sa rééducation sur le Rocher.

« Émotionnellement, cela a été des montagnes russes », explique-t-il notamment à BeBasket. « Au début, c’était frustrant puis ça allait. Ensuite, il y avait quand même des rappels où je me disais que j’aurais aimé y être. Mais dans l’ensemble, je suis content d’être là. »

Souvent debout derrière le banc, le meneur de jeu a ainsi eu des fourmis dans les jambes face à Israël, quand il voyait ses camarades avoir du mal à mettre des choses en place en fin de match.

« On avait même fait la blague avec le staff que j’étais devenu assistant ! Ça m’a aidé d’observer les attitudes de l’extérieur, surtout quand c’était compliqué, j’ai tenté de transmettre un body langage positif aux autres. J’ai essayé d’apporter de l’énergie, de bonnes ondes, des messages positifs pour les gars un peu dans le doute. »

Capitaine pendant les prochaines fenêtres de qualification ?

Pour Freddy Fauthoux, ce rôle de « connecteur » au sein de l'Equipe de France était ainsi important.

« Il a fait du Matthew et c’est pourquoi on a voulu qu’il vienne avec nous. Dans un groupe, il est solaire, vivant, bien avec tout le monde. Il transmet la volonté de gagner en permanence, il pouvait assurer la parole qu’il fallait, aller voir les joueurs au fur et à mesure qu’ils en avaient besoin. Je pense que c’était important pour lui d’être là. »

Ayant eu « l’impression de pouvoir apporter quelque chose », Matthew Strazel quitte donc les Bleus avec le sourire. Et quelques ambitions nouvelles dans un coin de la tête…

« Cette semaine m’a surtout donné envie d’être capitaine de l’Equipe de France, et de succéder au grand Guerschon Yabusele » lâche-t-il carrément. « Je vais bosser pour cela. »