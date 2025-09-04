Alexandre Sarr obligé de quitter les Bleus et de rentrer à Washington

Touché au mollet contre la Slovénie, Alexandre Sarr a finalement déclaré forfait pour le reste de l'EuroBasket. Un coup dur pour lui et pour les Bleus, alors qu'au début, on évoquait une simple alerte.

« C'était dans le premier quart-temps, je ne me souviens pas exactement de quelle action, j'ai senti une douleur au mollet alors que j'étais tout seul. Ce n'était pas un coup. Au fur et à mesure du match, tant que j'étais chaud ça allait mais c'était plus après le match que j'ai ressenti de plus en plus la douleur », raconte l'intérieur à L’Équipe.

Le voilà désormais bloqué sur le banc, à soutenir ses coéquipiers, comme face à Israël et la Pologne. « Je suis déçu de ne pas pouvoir continuer. C'est dur. Ça fait partie du jeu, je dois faire ma rééducation et soutenir les gars. »

Mais ça ne va pas durer puisqu'il va devoir repartir à Washington, pour poursuivre sa rééducation avec sa franchise, alors que les Bleus iront à Riga en Lettonie pour la phase finale. Cette compétition aura été celle de la frustration, mais aussi des promesses pour le jeune intérieur, avec ses 9.5 points et 4.5 rebonds de moyenne.

« Cette campagne était une belle occasion d'aider à gagner des matches mais je pense que même sans moi, avec ce groupe, ils vont pouvoir continuer à jouer avec l'identité de défendre fort, à se projeter et à être tenace. C'est relou de devoir quitter les gars si tôt. J'ai pu rester pour les deux derniers matches, ça fait trois en tout, mais quand ils vont partir, je vais devoir rentrer pour pouvoir faire les soins avec Washington. Ce sont eux qui décident. »

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.